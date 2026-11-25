Najmočneje bo snežilo med 5. in 9. uro

Zaradi vpliva sredozemskega ciklona se bodo padavine v noči na četrtek okrepile, hkrati pa bo s severovzhoda začel dotekati hladnejši zrak. Meja sneženja se bo zato proti jutru postopoma spuščala. Največ snega pričakujejo v severni in severozahodni Sloveniji, kjer bi lahko po nižinah zapadlo od pet do deset centimetrov mokrega snega. Največja možnost intenzivnega sneženja bo v četrtek med 5. in 9. uro, opozarja dežurna meteorologinja Arsa Veronika Hladnik Zakotnik. V gorah bo snega precej več. Po napovedih naj bi ga zapadlo od 15 do 25 centimetrov, novozapadli sneg pa bo tam najverjetneje tudi obležal. Drugod po nižinah bo snega manj, saj bodo razmeroma topla tla povzročila njegovo sprotno posedanje.

icon-expand Pozor pri prehitevanju plužnih vozil. FOTO: Aljoša Kravanja

Na Primorskem bo zapihala burja, možna sta poledica in žled

Meteorologi opozarjajo tudi na možnost poledice in žleda, predvsem na območju med 500 in 1000 metri nadmorske višine. Tam bi se lahko za krajši čas srečala hladnejša prizemna plast zraka in nekoliko toplejši zrak v višjih plasteh. Na Primorskem bo občasno močneje deževalo, pihala pa bo zmerna burja. Padavine bodo po napovedih do četrtka dopoldne postopoma ponehale in oslabele. Prvo izrazitejše sneženje sezone tako prinaša tudi nekaj previdnosti na cestah, predvsem v zgodnjih jutranjih urah, ko bodo razmere zaradi mokrega snega in morebitne poledice lahko zahtevnejše.

Kako voziti, ko sneži in so na cestah plužne službe?

Ob sneženju je najpomembneje, da vozniki zmanjšajo hitrost in povečajo varnostno razdaljo, saj je zavorna pot na zasneženem ali poledenelem cestišču bistveno daljša. Izogibajo naj se sunkovitemu zaviranju, nenadnim zasukom volana in hitremu pospeševanju. Posebna previdnost je potrebna pri srečevanju s plužnimi vozili. Teh ne prehitevajmo, saj plugi in posipalci opravljajo svoje delo, pred njimi pa je lahko cesta še vedno zasnežena. Prav tako jim ne sledimo preblizu, saj lahko izpod pluga ali koles prileti sneg, brozga ali kamenje. Pred vožnjo preverimo stanje na cestah, očistimo sneg z vseh stekel, luči in strehe avtomobila ter poskrbimo za ustrezno zimsko opremo. Če pot ni nujna, je ob močnem sneženju najbolje počakati, da se razmere umirijo.

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Policija opozarja na previdnost in ustrezno zimsko opremo

Policija ob napovedanem sneženju opozarja predvsem na ustrezno zimsko opremo, prilagojeno hitrost in večjo previdnost. Poleg tega je napovedala poostren nadzor nad zimsko opremo vozil, zato naj vozniki pred odhodom preverijo, ali so njihovi avtomobili ustrezno pripravljeni na zimske razmere. Kaj policija posebej svetuje voznikom? Zmanjšajte hitrost: hitrost prilagodite stanju vozišča, ne zgolj prometnim omejitvam. Povečajte varnostno razdaljo: na snegu in poledici je zavorna pot daljša. Ne zavirajte sunkovito: zavirajte nežno in postopoma. Izogibajte se nenadnim manevrom: sunkovito zavijanje in pospeševanje lahko povzročita zdrs vozila. Bodite pozorni na poledico: posebej nevarni so izpostavljeni deli cest, kjer se led pogosto pojavlja. Očistite avtomobil: pred vožnjo odstranite sneg in led z vseh stekel, ogledal, luči in strehe. Na pot se odpravite prej: računajte na počasnejši promet in daljši čas potovanja.

icon-expand Policija opozarja na previdnost in ustrezno zimsko opremo. FOTO: Shutterstock

Pozor tudi pri prehitevanju plužnih vozil

DARS posebej opozarja, naj vozniki ne prehitevajo plužnih vozil in ekipam zimske službe omogočijo nemoteno delo. Plužna vozila lahko vozijo počasneje, vendar skrbijo za prevoznost cest. Prehitevanje je v takšnih razmerah lahko nevarno, saj je vozišče pred njimi lahko še vedno zasneženo.

Kolikšne so kazni za neustrezno zimsko opremo?

Po podatkih policije in Agencije za varnost prometa veljajo naslednje globe: 40 evrov za vožnjo brez predpisane zimske opreme. 200 evrov, če voznik pred vožnjo ne očisti vozila snega in ledu. 300 evrov za neupoštevanje prometne signalizacije, ki omejuje vožnjo zaradi zimskih razmer. 500 evrov in pet kazenskih točk, če voznik zaradi kršitve predpisov ovira ali onemogoči promet drugih vozil.