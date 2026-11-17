Pozabite na dolgočasne vožnje od točke A do točke B, med katerimi zgolj zrete v zaslon telefona. Po svetu obstajajo železniške in prometne povezave, ob katerih se vprašate, ali so imeli snovalci pri risanju načrtov vročino ali pa so preprosto želeli dokazati, da v gradbeništvu ni nič nemogoče. Od kitajske stolpnice, skozi katero švigajo vagoni, do tajske tržnice, ki se pred lokomotivo razmakne kot Rdeče morje, preverite najbolj nenavadne železniške in prometne podvige na planetu.

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Vlak skozi stanovanjski blok na Kitajskem

Če mislite, da imate glasne sosede, pomislite na prebivalce kitajskega velemesta Chongqing. Tam se potniki na mestni vlak vkrcajo kar sredi stanovanjskega bloka. Enotirna železnica zapelje naravnost v devetnajstnadstropno stavbo, se ustavi na postaji Liziba, ki zavzema prostor od šestega do osmega nadstropja, nato pa na drugi strani znova švigne na prosto. Ljudje živijo tako pod progo kot nad njo, a kot poročajo lokalni inženirski viri, hrup v stanovanjih ne presega okoli 60 decibelov, kar je približno toliko, kot med delovanjem oddaja povprečen pomivalni stroj. Skrivnost tiči v pametni gradnji: stavbo in železniško infrastrukturo so postavili hkrati, vendar se konstrukciji sploh ne dotikata. Med njima je dobrih dvajset centimetrov praznega prostora, nosilni stebri proge pa so spretno skriti v spodnja nadstropja. Vlak poleg tega vozi na gumijastih kolesih in ima zračno vzmetenje, zato stanovalcem ne trese kozarcev v omarah. Prizor je postal takšen magnet za turiste, da so ob ulici postavili posebno razgledno ploščad.

icon-expand Enotirna železnica zapelje naravnost v devetnajstnadstropno stavbo, se ustavi na postaji Liziba, ki zavzema prostor od šestega do osmega nadstropja, nato pa na drugi strani znova švigne na prosto. FOTO: Profimedia

Ameriški trik iz sedemdesetih in japonski 'Panj'

Čeprav kitajski primer deluje kot znanstvena fantastika, so podobno rešitev v ZDA izvedli že pred več kot pol stoletja. V floridskem letovišču Walt Disney World enotirna železnica že od leta 1971 pelje naravnost skozi hotel Contemporary. Vlak zapelje v mogočno stavbo v obliki črke A in se ustavi v glavni avli v četrtem nadstropju, tako da se gostje iz svojih sob z dvigalom spustijo neposredno na peron.

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Na Japonskem so šli še korak dlje in skozi stavbo speljali kar avtocesto. V Osaki stoji šestnajstnadstropna poslovna stolpnica Gate Tower Building iz leta 1992, skozi peto, šesto in sedmo nadstropje pa drvi promet. Do tega bizarnega kompromisa je prišlo po petih letih trdih pogajanj, ker lastniki zemljišča niso hoteli prodati državi. Izvoz z avtoceste Hanshin si v stolpnici uradno 'najema' tri nadstropja in je na seznamu pri vhodu naveden kot najemnik. Dvigala ta nadstropja preprosto preskočijo, avtocesta pa stoji na lastnih stebrih in se stavbe ne dotika. Zaradi vrhunske zvočne izolacije in nenehnega vrveža domačini zgradbi pravijo kar 'Panj'.

icon-expand Na Japonskem so šli še korak dlje in skozi stavbo speljali kar avtocesto. FOTO: Profimedia

Vlak, ki visi z neba, in predor v osrčju Alp

Japonsko mesto Chiba ponuja še eno prometno posebnost: tam vlaki ne vozijo po tirnicah, ampak visijo pod njimi. Sistem, ki v dolžino meri 15,2 kilometra in povezuje osemnajst postaj, je Guinnessova knjiga rekordov leta 2001 uradno potrdila kot najdaljšo visečo enotirno železnico na svetu. Vagoni se zibljejo visoko nad ulicami in strehami, potniki pa skozi okna opazujejo križišča neposredno pod svojimi nogami.

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Za tiste, ki prisegate na surovo alpsko romantiko in gradbeno trmo, pa je pravi naslov Švica. Industrialec Adolf Guyer-Zeller si je konec 19. stoletja zamislil železnico, ki bi vodila skoraj na sam vrh alpskih velikanov. Gradnja se je začela leta 1896 in se zaradi dinamita, stavk, nesreč ter finančnih lukenj vlekla dolgih šestnajst let. Progo so z devetletno zamudo odprli 1. avgusta 1912. Od devetih kilometrov jih kar 7,3 poteka skozi predor v osrčju gora Eiger in Mönch. Vlak se ustavi ob panoramskih oknih, izsekanih v živo skalo, nato pa pripelje do postaje Jungfraujoch na 3454 metrih nadmorske višine, ki velja za najvišje ležečo železniško postajo v Evropi. Iz notranjosti gore stopite naravnost na ledenik, vožnja, ki je nekoč trajala več kot uro, pa danes mine v pičlih 25 minutah.

icon-expand Ker so stojnice na tem mestu stale že pred letom 1905, ko so položili tire, se prodajalci niso umaknili, ampak so se železnici preprosto prilagodili. FOTO: Profimedia

Ko tržnica v desetih minutah izgine in se znova sestavi

Najbolj adrenalinski prizor pa vas čaka približno osemdeset kilometrov jugozahodno od Bangkoka, v tajskem mestu Mae Klong. Tam vlak večkrat na dan zapelje naravnost skozi sto metrov dolgo tržnico. Ker so stojnice na tem mestu stale že pred letom 1905, ko so položili tire, se prodajalci niso umaknili, ampak so se železnici preprosto prilagodili. Kot poročajo popotniški portali, Tajci kraju pravijo Talat Rom Hup, kar v prevodu pomeni 'tržnica zložljivih senčnikov'. Ko zadoni opozorilna sirena, se sproži natančno uigrana koreografija: prodajalci v nekaj sekundah zložijo nadstreške, potegnejo nazaj zaboje s svežimi ribami in zelenjavo ter stopijo ob stran. Težka kompozicija se počasi priplazi mimo, dobesedno nekaj centimetrov stran od obrazov in blaga. Celotna predstava traja manj kot deset minut, takoj ko zadnji vagon izgine iz vidnega polja, pa se senčniki znova razprejo in trgovanje se nadaljuje, kot da se ni zgodilo nič.

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