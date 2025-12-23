Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
vince
Novice

Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

E.R.
23. 12. 2025 11.57
0

Soustvarjalec igre Call of Duty je tragično preminil v prometni nesreči.

V svetu videoiger vlada globoka žalost. V Kaliforniji je v hudi prometni nesreči umrl Vince Zampella, soustvarjalec ene najuspešnejših franšiz vseh časov – Call of Duty. Star je bil 55 let. Njegovo smrt je potrdilo podjetje Electronic Arts, ki je lastnik studia Respawn Entertainment, kjer je Zampella deloval kot soustanovitelj.

Tragična nesreča v Los Angelesu

Po poročanju BBC se je Zampella v nedeljo vozil v Ferrariju, ko je vozilo na gorski cesti severno od Los Angelesa nenadoma zapeljalo s cestišča, trčilo v betonsko ograjo in zagorelo.

Kalifornijska prometna patrulja je sporočila:

"Iz neznanih razlogov je vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v betonsko oviro in se popolnoma vnelo."

Znana igralka umrla v prometni nesreči
Preberi še
Znana igralka umrla v prometni nesreči

 

V nesreči sta umrla oba potnika. Po podatkih preiskovalcev je bil voznik ujet v vozilu, sopotnika pa je ob trku izvrglo iz avtomobila.

Electronic Arts je ob tragični novici zapisalo:

"To je nepredstavljiva izguba. Naša srca so z Vinceovo družino, njegovimi bližnjimi in vsemi, ki se jih je dotaknilo njegovo delo."

Vince Zampella
Vince Zampella FOTO: Profimedia

Ustvarjalec ene največjih franšiz v zgodovini

Zampella je leta 2003 skupaj z Jasonom Westom in Grantom Collierjem ustvaril prvo igro Call of Duty, ki je bila delno navdihnjena z dogodki druge svetovne vojne. Franšiza je do danes prodala več kot 500 milijonov izvodov in postala ena najdonosnejših v zgodovini industrije.

A Call of Duty ni bil njegov edini uspeh. Zampella je pomembno vplival tudi na razvoj:

Medal of Honor,

Titanfall,

Apex Legends.

Njegov vpliv je bil tako velik, da ga je industrija pogosto opisovala kot enega najpomembnejših vizionarjev sodobnih akcijskih iger.

Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom
Preberi še
Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom

Pokloni kolegov: "Bil je vizionar"

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Geoff Keighley, voditelj prestižnih nagrad The Game Awards, ki je Zampello opisal kot: dragega prijatelja in vizionarskega direktorja, ki nikoli ni omahoval v svoji zavezanosti poštenosti in preglednosti.

Dodaja še: "Čeprav je ustvaril nekatere najvplivnejše igre našega časa, sem vedno čutil, da ima svojo največjo še pred seboj. Srce parajoče je, da je ne bomo nikoli igrali."

Tudi Keza MacDonald iz Guardiana je poudarila, da je Zampella vedno postavljal igralce na prvo mesto:

"Resnično mu je bilo mar za igralčevo izkušnjo ... to si začutil vsakič, ko si se pogovarjal z njim."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Zapleteno obdobje in novi projekti

Leta 2010 sta bila Zampella in Jason West odpuščena iz Activisiona, kar je sprožilo dolgotrajen pravni spor, ki se je končal z zunajsodno poravnavo leta 2012. Kmalu zatem je Zampella pri Electronic Artsu prevzel vodilno vlogo pri razvoju igre Battlefield 6, neposrednega konkurenta Call of Duty.

Studio Infinity Ward, kjer se je Zampellova kariera začela, se je od njega poslovil z besedami:

"Vedno bo imel posebno mesto v naši zgodovini. Njegova zapuščina ustvarjanja ikonične, trajne zabave je neizmerljiva."

Zapuščina, ki bo živela naprej

Vince Zampella je bil več kot le razvijalec videoiger – bil je pionir, ki je pomagal oblikovati sodobno industrijo in vplival na generacije igralcev in ustvarjalcev. Njegove igre so definirale žanre, postavljale nove standarde in navdihovale milijone.

Njegova smrt je globoka izguba za svet zabavne industrije, a njegova zapuščina bo živela v igrah, ki jih je pomagal ustvariti – in v ljudeh, ki jih je navdihnil.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: BBC

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vince zampella Call of Duty slavni znani prometna nesreča smrt tehmologija igre
Film/tv

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

Novice

Na lovu: Prva sezona zaključena z rekordno gledanostjo

SORODNI ČLANKI
Ustrelili so ga skupaj z mamo

Ustrelili so ga skupaj z mamo

Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu

Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu

Na domu so ga našli mrtvega

Na domu so ga našli mrtvega

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Umrla je zvezda resničnostnega šova

Umrla je zvezda resničnostnega šova

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo
Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo
šport
V hotelu našli mrtvega norveškega biatlonca
V hotelu našli mrtvega norveškega biatlonca
popin
Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov
Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Okusno.je
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Bibaleze.si
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Cekin.si
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Dominvrt.si
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Vizita.si
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356