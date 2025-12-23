Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

V svetu videoiger vlada globoka žalost. V Kaliforniji je v hudi prometni nesreči umrl Vince Zampella, soustvarjalec ene najuspešnejših franšiz vseh časov – Call of Duty. Star je bil 55 let. Njegovo smrt je potrdilo podjetje Electronic Arts, ki je lastnik studia Respawn Entertainment, kjer je Zampella deloval kot soustanovitelj.

Tragična nesreča v Los Angelesu

Po poročanju BBC se je Zampella v nedeljo vozil v Ferrariju, ko je vozilo na gorski cesti severno od Los Angelesa nenadoma zapeljalo s cestišča, trčilo v betonsko ograjo in zagorelo. Kalifornijska prometna patrulja je sporočila: "Iz neznanih razlogov je vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v betonsko oviro in se popolnoma vnelo."

Preberi še Znana igralka umrla v prometni nesreči

V nesreči sta umrla oba potnika. Po podatkih preiskovalcev je bil voznik ujet v vozilu, sopotnika pa je ob trku izvrglo iz avtomobila. Electronic Arts je ob tragični novici zapisalo: "To je nepredstavljiva izguba. Naša srca so z Vinceovo družino, njegovimi bližnjimi in vsemi, ki se jih je dotaknilo njegovo delo."

icon-expand Vince Zampella FOTO: Profimedia

Ustvarjalec ene največjih franšiz v zgodovini

Zampella je leta 2003 skupaj z Jasonom Westom in Grantom Collierjem ustvaril prvo igro Call of Duty, ki je bila delno navdihnjena z dogodki druge svetovne vojne. Franšiza je do danes prodala več kot 500 milijonov izvodov in postala ena najdonosnejših v zgodovini industrije. A Call of Duty ni bil njegov edini uspeh. Zampella je pomembno vplival tudi na razvoj: Medal of Honor, Titanfall, Apex Legends. Njegov vpliv je bil tako velik, da ga je industrija pogosto opisovala kot enega najpomembnejših vizionarjev sodobnih akcijskih iger.

Preberi še Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom

Pokloni kolegov: "Bil je vizionar"

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Geoff Keighley, voditelj prestižnih nagrad The Game Awards, ki je Zampello opisal kot: dragega prijatelja in vizionarskega direktorja, ki nikoli ni omahoval v svoji zavezanosti poštenosti in preglednosti. Dodaja še: "Čeprav je ustvaril nekatere najvplivnejše igre našega časa, sem vedno čutil, da ima svojo največjo še pred seboj. Srce parajoče je, da je ne bomo nikoli igrali." Tudi Keza MacDonald iz Guardiana je poudarila, da je Zampella vedno postavljal igralce na prvo mesto: "Resnično mu je bilo mar za igralčevo izkušnjo ... to si začutil vsakič, ko si se pogovarjal z njim."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zapleteno obdobje in novi projekti

Leta 2010 sta bila Zampella in Jason West odpuščena iz Activisiona, kar je sprožilo dolgotrajen pravni spor, ki se je končal z zunajsodno poravnavo leta 2012. Kmalu zatem je Zampella pri Electronic Artsu prevzel vodilno vlogo pri razvoju igre Battlefield 6, neposrednega konkurenta Call of Duty. Studio Infinity Ward, kjer se je Zampellova kariera začela, se je od njega poslovil z besedami: "Vedno bo imel posebno mesto v naši zgodovini. Njegova zapuščina ustvarjanja ikonične, trajne zabave je neizmerljiva."

Zapuščina, ki bo živela naprej

Vince Zampella je bil več kot le razvijalec videoiger – bil je pionir, ki je pomagal oblikovati sodobno industrijo in vplival na generacije igralcev in ustvarjalcev. Njegove igre so definirale žanre, postavljale nove standarde in navdihovale milijone. Njegova smrt je globoka izguba za svet zabavne industrije, a njegova zapuščina bo živela v igrah, ki jih je pomagal ustvariti – in v ljudeh, ki jih je navdihnil.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.