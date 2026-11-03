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Jesús de Miguel
Novice

Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam

B.R.
03. 11. 2026 14.56
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Španski nogomet pretresa tragedija, ki se je končala s smrtjo 30-letnega nogometaša. Napadalec Tenerifa je po silovitem trčenju z vratarjem nasprotne ekipe pristal v bolnišnici, kjer je naslednje jutro umrl. Policija zdaj preverja tudi morebitno kazensko odgovornost vratarja.

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Nogometna tekma, ki bi morala biti zgolj še en športni obračun, se je spremenila v tragedijo. Med srečanjem španske druge lige med Tenerifom in Andorro je prišlo do hudega trčenja med domačim napadalcem Jesúsom de Miguelom in gostujočim vratarjem Jesúsom Owonojem. Tridesetletnik je po dogodku izgubil zavest, kljub zdravniški pomoči pa je naslednje jutro umrl.

Usodno trčenje v zadnjih minutah tekme

Tragedija se je zgodila na stadionu Heliodoro Rodríguez López na Tenerifu. Domača ekipa je proti Andorri igrala neodločeno z rezultatom 2 : 2, ko se je v sodnikovem dodatku zgodil usodni dogodek.

Napadalec Jesús de Miguel je stekel za dolgo žogo, ki se je pomikala proti sredini igrišča. Medtem je gostujoči vratar Jesús Owono zapustil svoja vrata in se z veliko hitrostjo odpravil proti žogi. Prišlo je do silovitega trčenja, pri katerem je vratar s kolenom zadel napadalca v zgornji del telesa.

Kot je poročala španska javna radiotelevizija RTVE, je De Miguel po udarcu obležal na igrišču in kmalu izgubil zavest. Igralci obeh ekip so takoj začeli klicati zdravniško pomoč, sodnik pa je prekinil srečanje.

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Vratar prejel neposredni rdeči karton

Sodnik Manuel Ángel Pérez Hernández je Owonu zaradi nevarnega posredovanja pokazal neposredni rdeči karton. Po uradnem zapisniku je vratar nasprotnika zadel z visoko dvignjeno nogo in pri tem uporabil prekomerno silo.

Zdravniško osebje je napadalcu na igrišču nudilo nujno pomoč. De Miguel je doživel srčni zastoj, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v univerzitetno bolnišnico Nuestra Señora de Candelaria v Santa Cruzu na Tenerifu.

Zdravnikom ga je uspelo oživiti, vendar je ostal v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego. Njegov klub je sprva sporočil, da je njegovo stanje kljub resnosti poškodb stabilno, a se je ponoči dodatno poslabšalo.

Naslednje jutro je prišla najhujša novica

Naslednji dan je klub CD Tenerife potrdil, da je Jesús de Miguel umrl ob 8. uri zjutraj. "Zlomljeni od bolečine, s cmokom v grlu in ne moremo verjeti, da je to res," so zapisali v uradni izjavi ter izrazili sožalje njegovi družini, prijateljem in vsem navijačem.

Po poročanju tiskovne agencije Reuters je bila tragedija odmevna po vsej Španiji. Španska nogometna zveza je zaradi žalovanja prestavila več načrtovanih tekem, poklon pokojnemu nogometašu pa so napovedali tudi pri Evropski nogometni zvezi.

Bo moral vratar kazensko odgovarjati za smrt nogometaša?

Po tragediji se je odprlo tudi vprašanje, ali bi lahko Jesús Owono poleg športne kazni nosil še kazensko odgovornost. Španska policija je začela postopek preverjanja morebitne povzročitve smrti iz malomarnosti, v preiskavo pa naj bi se vključilo tudi tožilstvo.

Ključno bo predvsem vprašanje, ali je bilo Owonovo posredovanje zgolj nesrečen, čeprav nevaren športni trenutek, ali pa je s svojim ravnanjem presegel meje dovoljenega in s tem povzročil kazensko odgovornost.

Neposredni rdeči karton namreč pomeni disciplinsko sankcijo v okviru nogometnih pravil, ne pa avtomatične ugotovitve kazenske krivde.

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Viri: Reuters, Associated Press, RTVE, UEFA, CD Tenerife, LaLiga

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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