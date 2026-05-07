Delovna zapora pri Postojni
Novice

Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo

B.R.
07. 05. 2026 14.55
0

Ob zastojih na avtocesti mnogi vozniki izstopajo iz vozil in hodijo po cestišču, kar reševalcem močno otežuje delo. Takšno početje je skrajno neodgovorno, ogroža varnost udeležencev in resno zavira nujne intervencijske akcije.

Reševalci opozarjajo: vedenje voznikov ob zastojih lahko ogrozi življenja

Na družbenih omrežjih je Zavod Reševalni pas objavil videoposnetek intervencijskega vozila, ki prikazuje, kako nevarne so lahko razmere ob prometnih zastojih. Reševalec Nejc, ki je posredoval po trčenju na primorski avtocesti, je opozoril: "Bal sem se, da mi kdo stopi pred rešilca. Si videl tistega, ki se je celo nagnil, da ga nisem s špeglom?"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot navaja Zavod Reševalni pas, so takšni prizori žal vse pogostejši, zato se na družbenih omrežjih in v kampanjah redno oglašajo z opozorili, saj želijo preprečiti nove tragedije na cestah.

Zakaj je izstopanje iz vozil na avtocesti nevarno

Zapisali so še, da njihova opozorila niso namenjena tistim, ki po dolgem čakanju varno zapustijo vozilo in se umaknejo na varno območje, temveč tistim, ki ostanejo na vozišču ali se celo približujejo intervencijskim vozilom.

Kot pojasnjuje Zavod Reševalni pas, je razlog za njihova opozorila jasen: strah pred novo tragedijo. Ljudje, ki se zadržujejo na cestišču, ne ogrožajo le sebe, temveč tudi reševalce in ponesrečence, ki potrebujejo hitro pomoč.

Poudarili so tudi, da bi lahko intervencijska vozila pogosto vozila hitreje, vendar morajo zaradi nepredvidljivih oseb na cestišču prilagajati hitrost in se izogibati dodatnim nevarnostim.

Kaj pravi policija o pravilnem ravnanju ob zastoju

Policija opozarja, da je pravilno razvrščanje vozil ob zastoju na avtocesti ključnega pomena za reševanje življenj. Zaradi gostega prometa in pogostih nesreč je hitra dostopnost intervencijskih vozil pogosto odločilna.

Kot navajajo pristojne službe, lahko pravilno oblikovan reševalni pas poveča možnosti preživetja ponesrečencev tudi do 40 odstotkov, saj omogoča hitrejši prihod reševalcev na kraj nesreče.

Policija opozarja, ne sprehajajte se po avtocesti!
Policija opozarja, ne sprehajajte se po avtocesti! FOTO: Bralka Aida

Kako pravilno oblikovati reševalni pas

Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti z več prometnimi pasovi morajo vozniki takoj ustvariti reševalni pas:

- Vozila na levem pasu se morajo pomakniti skrajno levo, tudi čez robno črto.

- Vozila na drugih pasovih se morajo umakniti skrajno desno, prav tako čez robno črto.

Reševalni pas mora ostati neoviran za intervencijska vozila

Kot opozarjajo strokovnjaki za prometno varnost, je to ena najpomembnejših prometnih navad, ki lahko neposredno rešuje življenja.

Kazni in posledice neupoštevanja pravil

Nepravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti ali vožnja po reševalnem pasu se v Sloveniji obravnava kot resen prometni prekršek. Po veljavni prometni zakonodaji je za voznika, ki ne omogoči pravilnega reševalnega pasu ali ga celo zapre, predvidena globa v višini 500 evrov ter tri kazenske točke, ki se vpišejo v vozniško evidenco.

Policija ob tem poudarja, da gre za prekršek, ki ni zgolj administrativne narave, temveč ima lahko neposredne posledice za človeška življenja, saj lahko vsaka zamuda intervencijskih vozil vpliva na izid reševanja.

Dodatno je sankcionirana tudi vožnja po reševalnem pasu, kar pomeni, da se voznikom, ki zlorabijo pas za prehitevanje kolone ali lastno premikanje naprej, prav tako izreče enaka kazen: denarna globa in kazenske točke.

Kot opozarjajo pristojni organi, je namen kaznovanja predvsem preventiven, saj naj bi voznike spodbudil k doslednemu spoštovanju pravil in razumevanju, da reševalni pas ni "prostor za hitrejši napredek", temveč življenjsko pomemben koridor za intervencijska vozila.

reševalni pas prometna varnost zastoji na avtocesti nujna medicinska pomoč prometni prekrški
