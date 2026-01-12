S starši bo govoril samo še preko odvetnika

V družini Beckham se je lani poleti razplamtel spor, ki je presenetil tudi najbližje prijatelje. Najstarejši sin Brooklyn Beckham naj bi staršema sporočil, naj ga kontaktirata izključno prek njegovih pravnih zastopnikov, kar je sprožilo val ugibanj o resnosti družinskih napetosti.

Pravna pisma namesto družinskih pogovorov

Po poročanju Daily Maila naj bi med Brooklynom in njegovimi starši prišlo do izmenjave formalnih dopisov med odvetniškima pisarnama Schillings ter Harbottle & Lewis. Brooklyn naj bi staršem jasno povedal, da ne želi neposrednega stika, niti javnih komentarjev o njem ali njegovi ženi Nicoli Peltz Beckham. Kot poudarjajo poznavalci, ni šlo za pravni spor, temveč za prošnjo, ki je odražala njegovo željo po zasebnosti. Eden od virov je razkril: "Davidu so naročili, naj se z njimi pogovarja prek Schillingsa. To je bil edini način za komunikacijo."

icon-expand Brooklyn Beckham in Nicola Peltz FOTO: Profimedia

Odziv na medijske napise o Nicoli Peltz

Brooklyn naj bi se za ta korak odločil po tem, ko so se v medijih pojavila poročila, ki jih je označil za "gnusna", med drugim namigi, da naj bi bil "talec", ki ga "nadzoruje" njegova žena Nicola. Prijatelji obeh strani so ta teden zavrnili komentarje, saj si želijo, da bi se razmere umirile. Kljub temu pa je eden od poznavalcev dejal, da je napetost dosegla vrhunec tik pred božičem, ko je Brooklyn na družbenih omrežjih blokiral starša ter brata Romea in Cruza. Družina je namreč še naprej všečkala njegove objave o kuhanju, kar naj bi Brooklyn razumel kot poseganje v njegov prostor.

Preberi še Lepa mama obupala: S svojim sinom se ne bo skušala pobotati

Gordon Ramsay poskuša dvigniti moralo Victorii Beckham

Znani kuhar Gordon Ramsay, dolgoletni prijatelj Beckhamovih, naj bi Victorii skušal vliti nekaj humorja v težkih trenutkih. Po besedah vira naj bi ji dejal: "Ti imaš en spor ... jaz pa imam celoten komplet!" Ramsay se je v preteklosti soočil s številnimi družinskimi konflikti – od težav z očetom alkoholikom do sporov z bratom in tastom – zato naj bi Victorii na tak način skušal pokazati, da ni sama.

Preberi še Na poroki je vse spravil v jok

Mladi par naj bi bil zaradi objav staršev pod stresom

Vir blizu para je razkril, da sta Brooklyn in Nicola zaradi objav Beckhamovih na Instagramu doživljala precejšen stres: "Čez noč sta se zbujala zaradi skrbi, kaj je bilo o njiju objavljeno." Dodaja še: "Res bi bilo v prazničnem duhu, če bi ju Beckhamovi zaenkrat pustili pri miru. Ali kdo sledi komu na Instagramu, ne bi smela biti tema pogovora."

Preberi še Beckham izgubil vozniško dovoljenje: Znova mora v avtošolo

Korenine spora segajo v poroko leta 2022

Brooklyn in Nicola sta se poročila aprila 2022, le dva meseca pozneje pa so se pojavile prve informacije o družinskih trenjih. Nicola naj bi bila prizadeta, ker Victoria ni izpolnila obljube, da bo oblikovala njeno poročno obleko. Na poročni dan je dodatno napetost povzročil še komentar pevca Marca Anthonyja, ki je Victorii dejal, da je "najlepša ženska v sobi". Poskusi sprave so sledili, vendar se mladi par lani poleti ni udeležil Davidove 50. rojstnodnevne zabave. Jeseni pa Brooklyn ni javno čestital očetu ob podelitvi viteškega naziva.

Preberi še David Beckham je postal vitez!

Kaj si želita obe strani?

Po besedah vira Brooklynova ekipa meni, da je za obnovitev odnosov potrebno iskreno opravičilo. Na drugi strani naj bi David in Victoria želela, da se preteklost pozabi in da se družina ponovno poveže. Vir je povedal: "Storila bi vse, da bi se pobotala s sinom. Želita si le, da bi bila spet v stiku z njim." Objave na družbenih omrežjih naj bi bile njun poskus, da pokažeta, da sta še vedno tam – pripravljena na spravo.

icon-expand David in Victoria Beckham FOTO: Profimedia

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.