V stanovanju v Mariboru našli dve mrtvi osebi

Policija na terenu, preiskava še poteka
Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o dogodku obveščeni v dopoldanskih urah. Policisti so nemudoma odšli na kraj, kjer skupaj s kriminalisti in forenzičnimi strokovnjaki opravljajo ogled.
Kot poroča 24ur.com, je na kraju dogodka več policijskih vozil, prisotni so tudi forenziki, ki zbirajo prve dokaze in informacije, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi primera.
Trupli najdeni v stanovanju na Taboru
Po do zdaj znanih informacijah sta bili osebi najdeni v enem izmed stanovanj na območju mariborskega Tabora, kjer naj bi po neuradnih podatkih živeli kot par.
Policija identitete pokojnih uradno še ni potrdila, prav tako za zdaj ni znan vzrok smrti. Preiskava poteka v smeri razjasnitve vseh okoliščin, ki so privedle do tragičnega dogodka.
Več informacij še pričakujejo
Kot so še sporočili s Policijske uprave Maribor, bodo javnost o vseh pomembnih ugotovitvah obvestili takoj, ko bo preiskava napredovala in bo na voljo več uradnih informacij.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV