V stanovanju v Mariboru našli dve mrtvi osebi

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o dogodku obveščeni v dopoldanskih urah. Policisti so nemudoma odšli na kraj, kjer skupaj s kriminalisti in forenzičnimi strokovnjaki opravljajo ogled.

Kot poroča 24ur.com, je na kraju dogodka več policijskih vozil, prisotni so tudi forenziki, ki zbirajo prve dokaze in informacije, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi primera.