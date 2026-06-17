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Novice

V stanovanju v Mariboru našli dve mrtvi osebi

B.R.
17. 06. 2026 10.53
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V Mariboru policisti obravnavajo primer smrti dveh oseb, ki sta bili najdeni v enem izmed stanovanj. Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da trenutno poteka ogled kraja dogodka in intenzivna preiskava okoliščin smrti.

Policija na terenu, preiskava še poteka

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o dogodku obveščeni v dopoldanskih urah. Policisti so nemudoma odšli na kraj, kjer skupaj s kriminalisti in forenzičnimi strokovnjaki opravljajo ogled.

Kot poroča 24ur.com, je na kraju dogodka več policijskih vozil, prisotni so tudi forenziki, ki zbirajo prve dokaze in informacije, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi primera.

V stanovanju v Mariboru našli dve mrtvi osebi
V stanovanju v Mariboru našli dve mrtvi osebi FOTO: Aljoša Kravanja

Trupli najdeni v stanovanju na Taboru

Po do zdaj znanih informacijah sta bili osebi najdeni v enem izmed stanovanj na območju mariborskega Tabora, kjer naj bi po neuradnih podatkih živeli kot par.

Policija identitete pokojnih uradno še ni potrdila, prav tako za zdaj ni znan vzrok smrti. Preiskava poteka v smeri razjasnitve vseh okoliščin, ki so privedle do tragičnega dogodka.

Več informacij še pričakujejo

Kot so še sporočili s Policijske uprave Maribor, bodo javnost o vseh pomembnih ugotovitvah obvestili takoj, ko bo preiskava napredovala in bo na voljo več uradnih informacij.

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