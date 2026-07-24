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Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti

S.B.
24. 07. 2026 02.29
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Nekatere knjige nas popeljejo v kraje, kamor sami verjetno nikoli ne bomo stopili. Ena takšnih je V redkem zraku ameriškega pisatelja in novinarja Jona Krakauerja. Napeta, resnična zgodba o enem najbolj dramatičnih dogodkov v zgodovini osvajanja Mount Everesta.

Leta 1996 se je Jon Krakauer kot novinar udeležil odprave na najvišjo goro sveta. Njegova naloga je bila napisati reportažo o komercialnem alpinizmu, kjer se vedno več ljudi odloča za vzpon na Everest ob pomoči izkušenih vodnikov. Toda odprava se je spremenila v boj za preživetje, ko je goro zajela nenadna in silovita nevihta. Tragedija, ki je sledila, je zahtevala več življenj in odprla številna vprašanja o mejah človekovega poguma, ambicij in želje po doseganju nemogočega.

Krakauer knjige ni napisal le kot poročilo o nesreči. Je osebna pripoved človeka, ki je bil sredi dogajanja in se je moral soočiti tudi z lastnimi odločitvami, strahovi in dvomi. Prav zato je zgodba tako prepričljiva. Ne govori le o gori, temveč predvsem o ljudeh, ki se znajdejo na robu svojih fizičnih in psihičnih sposobnosti.

To je odlična izbira za poletno branje, še posebej za vse, ki jih navdušujejo potovanja, narava, ekstremni podvigi in zgodbe o človeški vztrajnosti.
To je odlična izbira za poletno branje, še posebej za vse, ki jih navdušujejo potovanja, narava, ekstremni podvigi in zgodbe o človeški vztrajnosti. FOTO: Adobe Stock

Everest je v knjigi skoraj živ lik

Kruta narava, ekstremne temperature, pomanjkanje kisika in nepredvidljivo vreme ustvarjajo okolje, v katerem se pokaže resnična narava človeka. Nekateri v najtežjih trenutkih pokažejo neverjetno solidarnost in pogum, drugi pa se znajdejo pred bolečimi odločitvami, kjer ni popolnih odgovorov.

Čeprav je knjiga povezana z alpinizmom, je njeno sporočilo veliko širše. Govori o ambicijah, tveganju in vprašanju, zakaj si ljudje postavljamo cilje, ki presegajo običajne meje. Zakaj želimo osvojiti vrh, čeprav vemo, da je pot nevarna? Je meja med pogumom in nepremišljenostjo včasih zelo tanka?

Knjigo beremo kot napet triler, čeprav vemo, da gre za resnične dogodke.
Knjigo beremo kot napet triler, čeprav vemo, da gre za resnične dogodke. FOTO: Adobe Stock

Krakauerjev slog pisanja je izjemno pripoveden

Knjigo beremo kot napet triler, čeprav vemo, da gre za resnične dogodke. Prav kombinacija vrhunske reportaže, osebne izpovedi in pustolovske zgodbe je razlog, da V redkem zraku velja za eno najbolj cenjenih knjig o alpinizmu.

To je odlična izbira za poletno branje, še posebej za vse, ki jih navdušujejo potovanja, narava, ekstremni podvigi in zgodbe o človeški vztrajnosti. A tudi če nikoli niste sanjali o osvojitvi osemtisočaka, vas bo knjiga pritegnila, saj v resnici govori o nečem, kar poznamo vsi: o želji preseči samega sebe in o trenutkih, ko se moramo soočiti z lastnimi mejami.

V redkem zraku je knjiga, ki vas bo odnesla visoko nad vsakdan in vas morda ob vrnitvi na trdna tla spomnila, kako neverjetne stvari je človek sposoben doseči.

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Mount Everest Jon Krakauer V redkem zraku alpinizem knjige
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