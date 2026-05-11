Novice

Umrla je Maruča Novak, ena najbolj znanih slovenskih vedeževalk

B.R.
11. 05. 2026 08.51
0

Umrla je znana slovenska vedeževalka Maruča Novak. Poslovila se je v 83. letu starosti. Njeno ime je bilo dolga leta tesno povezano s televizijskimi nastopi, s katerimi je postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti na področju vedeževanja v Sloveniji.

Maruča Novak je širši javnosti znana predvsem po svojih televizijskih nastopih, kjer je s pomočjo kristalov in intuitivnih metod napovedovala prihodnost. Veljala je za eno prvih, ki je tovrstno duhovno prakso približala širšemu televizijskemu občinstvu.

Vedeževalka Maruča
Vedeževalka Maruča

Čustven odziv Salome: 'Bila si moja druga mama'

Med osebami, ki so se javno poslovile od Maruče, je bila tudi Salome, ki je na družbenih omrežjih zapisala zelo osebno in čustveno sporočilo. Kot je zapisala, je Maruča Novak zanjo pomenila veliko več kot le prijateljico: "Draga moja Maruča Novak, hvala ti za vso toplino, ljubezen in dobroto, ki si jo nesebično delila z mano. Bila si nekaj posebnega, človek s srcem, nežno dušo in objemom, v katerem je bilo vedno čutiti mir. Zame nisi bila le prijateljica, bila si moja druga mama."

V nadaljevanju je dodala, da bodo njen glas, besede in skrb za vedno ostali v njenem srcu. Kot je zapisala, ne more opisati, kako močno jo bo pogrešala, saj je za njo ostala velika praznina, ki je ne bo mogel zapolniti nihče drug.

Salome je še poudarila, da je hvaležna, ker jo je imela v svojem življenju, in dodala ganljiv osebni trenutek: da bo tudi ob vsakdanjih malih stvareh, kot je sendvič s sadnim jogurtom, še vedno čutila njeno prisotnost. Zaključila je z besedami, da jo ima rada za vedno.

Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
Veste, da oddajate svetlobo?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Maruča Novak Salome vedeževalka Slovenija smrt vedeževanje umrla prihodnost kristali marija novak
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

