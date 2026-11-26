Umrla je Veruschka von Lehndorff, prva nemška supermanekenka

Vera Gräfin von Lehndorff, ki jo je svet poznal pod umetniškim imenom Veruschka, je umrla v torek, 24. novembra 2026, v Berlinu. Stara je bila 87 let. Novico o njeni smrti je iz družinskega okolja pridobila nemška tiskovna agencija Deutsche Presse-Agentur, poroča avstrijski ORF.

icon-expand Umrla je Veruschka von Lehndorff, prva nemška supermanekenka FOTO: Profimedia

Veruschka je veljala za prvo nemško supermanekenko in eno najbolj iskanih manekenk svojega časa. V šestdesetih letih je postala mednarodno prepoznavna, njena podoba pa je krasila naslovnice številnih uglednih modnih revij. Sodelovala je z nekaterimi najpomembnejšimi fotografi tistega obdobja in pomembno vplivala na razvoj modne fotografije.

Veruschka je zaznamovala modno industrijo šestdesetih let

Njena kariera se je začela v času, ko se je modna industrija hitro spreminjala. Veruschka je izstopala z nenavadno izrazito pojavo, višino in sposobnostjo, da je pred fotografskim objektivom ustvarila povsem drugačno podobo od takratnih lepotnih meril. Kot poroča nemška televizijska in radijska hiša Deutschlandfunk, je v šestdesetih letih sodila med najbolj znane in najbolje plačane manekenke na svetu. Njeno delo ni bilo omejeno zgolj na predstavljanje oblačil. Postala je tudi pomemben del umetniškega ustvarjanja, zlasti na področju fotografije in poslikave telesa. Sodelovala je s priznanimi fotografi, med njimi Richardom Avedonom in Irvingom Pennom. Prav njena pripravljenost na umetniško eksperimentiranje je pripomogla k temu, da so modne fotografije z njo pogosto presegle običajne predstavitve oblačil.

Mednarodno slavo ji je prinesel film Blow Up

Poleg manekenske kariere se je Veruschka preizkusila tudi v igralskih vodah. Širšo mednarodno prepoznavnost ji je prinesla vloga v filmu Blow Up iz leta 1966, ki ga je režiral italijanski filmski ustvarjalec Michelangelo Antonioni. V filmu je nastopila kot manekenka ob igralcu Davidu Hemmingsu. Film je postal eno prepoznavnejših del evropske kinematografije šestdesetih let, Veruschkin nastop pa je še dodatno utrdil njen položaj mednarodne modne ikone. Kot je ob novici o njeni smrti izpostavila nemška izdaja revije Vogue, je bila Veruschka tudi muza številnih priznanih fotografov in ena najvplivnejših podob modne fotografije svojega časa.

icon-expand Veruschka von Lehndorff FOTO: Profimedia

Iz manekenstva se je podala tudi v umetnost

Čeprav je svetovno slavo dosegla kot manekenka, je Veruschka svojo ustvarjalnost izražala tudi na drugih področjih. Posebej jo je zanimala poslikava telesa, pri kateri je človeško telo postalo del umetniškega izražanja in fotografskega ustvarjanja. S svojim delom je premikala meje tradicionalnega razumevanja lepote in manekenstva. Ni želela ostati zgolj obraz na naslovnicah modnih revij, temveč je iskala nove načine umetniškega izražanja. Njena ustvarjalna pot je trajala več desetletij, tudi po obdobju največje manekenske slave pa je ostala povezana z umetnostjo in modo. Veruschka von Lehndorff je s svojo drznostjo, izrazito podobo in umetniško svobodo pustila pomemben pečat v zgodovini svetovne mode. Njeno ime bo ostalo povezano z obdobjem, ko so modne fotografije postajale samostojna umetniška dela, manekenke pa so začele pridobivati status svetovnih zvezd.

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