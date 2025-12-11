Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Srce parajoča novica je pretresla svet literature: Sophie Kinsella, ženska, ki je s svojim pisanjem prinašala nešteto nasmehov in lahkotnih trenutkov, je umrla po kratki, a zahrbtni bolezni.

Britanska pisateljica Sophie Kinsella, ena najbolj prepoznavnih avtoric sodobne lahkotne literature, je umrla v 56. letu starosti. Novico je potrdila njena družina, ki je na družbenih omrežjih zapisala, da je avtorica mirno preminila po dolgotrajnem boju z malignim možganskim tumorjem, diagnosticiranim leta 2022.

Sophie Kinsella



Pisateljica, ki je osvojila svet

Sophie Kinsella, rojena kot Madeleine Sophie Wickham, je svetovno slavo dosegla s serijo romanov Strastna zapravljivka, ki spremljajo simpatično, a finančno nepremišljeno Becky Bloomwood. Njene knjige so bile prodane v več kot 50 milijonih izvodov in prevedene v več kot 40 jezikov, med njimi tudi v slovenščino. Leta 2009 je po prvih dveh knjigah nastala filmska priredba, v kateri je glavno vlogo prevzela igralka Isla Fisher. Film je dodatno utrdil Kinsellin status ene najbolj branih avtoric romantične komedije.

Od finančne novinarke do literarne zvezde

Kinsella je svoj prvi roman The Tennis Party napisala pri komaj 24 letih, ko je še delala kot novinarka na področju financ. Pisanje je hitro postalo njena strast in kasneje tudi poklic, ki ga je opravljala vse do bolezni. Njeni zadnji deli sta bili: - The Burnout (2023), - What Does It Feel Like? (2024). Slednji roman je delno navdihnila njena osebna izkušnja z boleznijo in se je uvrstil na več seznamov knjižnih uspešnic.

Pisanje kot osebna terapija

V uvodu svoje zadnje knjige je Kinsella zapisala, da je skozi zgodbe vedno predelovala lastna doživetja. Svoje življenje sem vedno spremenila v pripoved, skrito za izmišljenimi liki. Morda je to moja oblika terapije, je zapisala.

Pustila je izjemen literarni pečat

Sophie Kinsella je s svojim humorjem, toplino in prepoznavnimi junakinjami zaznamovala sodobno žensko literaturo. Njene knjige so bralcem po svetu prinašale lahkotnost, smeh in pobeg iz vsakdanjika – in prav zaradi tega bo njen glas v literarnem svetu močno manjkal.