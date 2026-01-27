Umrla je pri 26 letih

TikTok skupnost žaluje za Mackenzie Paul, priljubljeno ustvarjalko, ki je pri komaj 26 letih izgubila bitko z akutno mieloično levkemijo. Svojo triletno izkušnjo z boleznijo je iskreno delila na družbenih omrežjih, kjer je mnogim postala navdih in opora. Njeno smrt je v čustvenem videu potrdil njen mož Brandon Paul, poroča dnevnik.hr.

Ganljivo slovo njenega moža

Brandon je v objavi na Facebooku razkril, kako težko se sooča z izgubo svoje žene. "Kenzie je zdaj v nebesih. Sebično si želim, da bi bila tukaj, še vedno z mano, in potreboval bom preostanek življenja, da se s tem sprijaznim. Ampak edina stvar, zaradi katere sem resnično, resnično vesel, je, da je ne boli več," je povedal. Dodal je, da je bil vsak dan z njo darilo: "Bila je najmočnejša, najprizadevnejša in najbolj disciplinirana ženska, kar sem jih kdaj srečal. Ona je moje vse. Vedno bo."

Diagnoza, ki ji je spremenila življenje

Mackenzie je izvedela, da ima levkemijo, ko je bila v drugem letniku medicinske fakultete na Univerzi v Michiganu. Sprva je opazila le vrtoglavico in nenavadno utrujenost, zato je opravila krvne preiskave. Kasneje je povedala: "Poleg tega nisem imela skoraj nobenih simptomov. Bila sem zdrava, športnica. Ko sem videla rezultate, sem pomislila: 'O moj bog, to je grozno.'" Zdravniki so bili presenečeni, da se kljub izjemno nizkemu številu belih krvničk ni počutila slabše. Prav zgodnje odkrivanje je bilo ključno, da se je lahko začela zdraviti.

Deljenje svoje zgodbe je postalo njena moč

Ko se je soočala z najtežjimi trenutki, je Mackenzie začela svojo izkušnjo deliti na TikToku. Sprva je to počela, da bi si dvignila razpoloženje, a kmalu je ugotovila, da njene objave pomagajo tudi drugim. "Sčasoma so me ljudje začeli spremljati, mi ponujati spodbudo in pošiljati sporočila podpore," je povedala v intervjuju za revijo People. "Ta povezava mi je dala nov občutek upanja in smisla. Možnost povezovanja in pomoči drugim mi je dobesedno rešila življenje." Njena iskrenost, ranljivost in pogum so navdihnili tisoče ljudi, ki so spremljali njen boj.

Pesniška zbirka, ki ostaja kot njen glas

Pred smrtjo je Mackenzie izdala pesniško zbirko Takšen je občutek: Knjiga pesmi, ki jih je napisala pacientka z rakom. V njej je opisala čustva, strahove in misli, ki so spremljali njeno bolezen. O knjigi je povedala: "Želim pomagati drugim borcem, da se počutijo manj osamljene – in osvetliti resničnost življenja v telesu, ki te je izdalo."

Zapustila je močno sporočilo

Mackenzie Paul je s svojo iskrenostjo in neomajnim duhom pustila globoko sled. Njena zgodba je opomnik o krhkosti življenja, pa tudi o neverjetni moči, ki jo lahko najdemo v povezovanju, ranljivosti in ljubezni.

