Umrla je legendarna glasbena ikona z nepozabnim raskavim glasom

Pevka Bonnie Tyler je umrla v bolnišnici na Portugalskem zaradi zapletov, povezanih z boleznijo, zaradi katere je pred tem prestala nujno operacijo. Njena družina in ekipa so sporočili, da je umrla nepričakovano, ob tem pa prosili za zasebnost. Tylerjeva je zadnja leta živela med Walesom in Portugalsko, kjer je imela svoj dom.

Glas, ki je zaznamoval generacije

Bonnie se je rodila kot Gaynor Hopkins leta 1951 v kraju Skewen v Walesu. Na glasbeni sceni je zaslovela konec sedemdesetih let, ko je s svojo značilno hripavo barvo glasu osvojila poslušalce po vsem svetu. Prvi velik uspeh je doživela leta 1977 s pesmijo "It's a Heartache", ki je postala mednarodna uspešnica in jo izstrelila med največje glasbene zvezde tistega obdobja. Največji trenutek njene kariere je sledil leta 1983, ko je izšla epska balada "Total Eclipse of the Heart". Pesem, ki jo je napisal legendarni skladatelj Jim Steinman, je postala ena najbolj prepoznavnih balad osemdesetih in dosegla vrhove glasbenih lestvic po svetu. Njen uspeh je nadaljevala tudi s pesmijo "Holding Out for a Hero", ki je postala priljubljena v filmih, televizijskih serijah in med športnimi navijači.

icon-expand Bonnie Tyler FOTO: Profimedia

Kariera, dolga več kot pet desetletij

Zvezdnica je ostala aktivna vse do zadnjih let življenja. V več kot petih desetletjih kariere je izdala številne albume, nastopala po svetu in sodelovala z različnimi glasbeniki. Leta 2013 je predstavljala Veliko Britanijo na izboru za pesem Evrovizije s skladbo "Believe in Me". Za svoj prispevek k glasbi je leta 2023 prejela tudi odlikovanje MBE. Njena posebnost je bil prav glas – nekoliko hrapav in prepoznaven vokal, ki je postal njen zaščitni znak. Prav ta značilnost jo je ločila od številnih drugih pevk njenega časa.

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Težave z zdravjem v zadnjih mesecih

V začetku leta 2026 so oboževalce zaskrbele novice o njenem zdravstvenem stanju. Tylerjeva je morala v bolnišnici na Portugalskem prestati nujno operacijo zaradi resnih zdravstvenih težav. Po posegu je bila v intenzivni negi, nekaj časa tudi v umetni komi. Njena ekipa je junija sporočila, da se je prebudila iz kome, vendar je bilo okrevanje počasno. Kljub težavam je njena družina še upala na okrevanje, vendar se je njeno stanje pozneje nepričakovano poslabšalo. Pevka je bila od leta 1973 poročena z Robertom Sullivanom, nekdanjim olimpijskim športnikom. Skupaj sta ostala več kot pet desetletij, otrok pa nista imela. Pevka je pogosto poudarjala, da ji je mož predstavljal pomembno oporo skozi dolgo in zahtevno glasbeno kariero. Čeprav je bila svetovno znana zvezdnica, je zasebno življenje večinoma ohranjala stran od medijev. Največ energije je namenjala glasbi, nastopom in svojim oboževalcem.

icon-expand Bonnie Tyler FOTO: Profimedia

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