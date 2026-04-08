Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica

Slovenski medijski prostor je prizadela vest o smrti novinarke, publicistke in pisateljice Ane Jud, ki je preminila v 48. letu starosti. Novico je sporočil njen nekdanji mož Kristjan Lapuh na družbenih omrežjih, kjer je z bolečino zapisal: "Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena, Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu." Judova je za seboj pustila neizbrisen pečat s svojim pogumnim in brezkompromisnim delovanjem.

Skozi svojo kariero, zaznamovano z objavami v različnih medijih, se je uveljavila kot glasnica, ki je neustrašno opozarjala na domnevne nepravilnosti in sporne prakse, predvsem v novinarstvu in političnem prostoru. Njena ostra analiza družbenih pojavov je pogosto izzivala ustaljene koncepte in spodbudila širše razmisleke.