ana jud
Novice

Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica

B.R.
08. 04. 2026 12.38
Slovenski medijski prostor je pretresla vest o smrti Ane Jud, novinarke, publicistke in pisateljice, ki je preminila v 48. letu starosti. Judova je za seboj pustila neizbrisen pečat kot pogumna in brezkompromisna glasnica, ki je skozi svojo kariero opozarjala na nepravilnosti in sporne prakse v novinarstvu in političnem prostoru.

Slovenski medijski prostor je prizadela vest o smrti novinarke, publicistke in pisateljice Ane Jud, ki je preminila v 48. letu starosti. Novico je sporočil njen nekdanji mož Kristjan Lapuh na družbenih omrežjih, kjer je z bolečino zapisal: "Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena, Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu." Judova je za seboj pustila neizbrisen pečat s svojim pogumnim in brezkompromisnim delovanjem.

Skozi svojo kariero, zaznamovano z objavami v različnih medijih, se je uveljavila kot glasnica, ki je neustrašno opozarjala na domnevne nepravilnosti in sporne prakse, predvsem v novinarstvu in političnem prostoru. Njena ostra analiza družbenih pojavov je pogosto izzivala ustaljene koncepte in spodbudila širše razmisleke.

Skozi besede: zbirka knjig in neusmiljena kritika

Novinarka je svojo prepoznavnost pridobila z objavo več knjižnih del, ki so temeljito obravnavala domnevne nepravilnosti v slovenskem novinarstvu in političnem prostoru.

In memoriam: poslovila se je naša nekdanja sodelavka Ana Jud
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

