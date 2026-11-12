Umrl zvezdnik priljubljene humoristične serije, star je bil komaj 62 let

Anthony Clark je umrl v torek, 10. novembra 2026, star 62 let. Novico je naslednji dan na družbenih omrežjih objavil igralec Mike O'Malley, s katerim sta skupaj nastopala v priljubljeni ameriški humoristični seriji Yes, Dear.

O'Malley se je pokojnega kolega spomnil kot izjemno zabavnega človeka, ki je znal nasmejati ljudi že s svojim pripovedovanjem. V ganljivem zapisu je opisal tudi njuno poznanstvo, ki se je začelo še pred skupnim televizijskim projektom.

"Bil je neverjetno zabaven človek," je zapisal O'Malley. Spomnil se je, da je bil Clark že sredi devetdesetih let znano ime na bostonski komični sceni in da so bile njegove predstave redno razprodane. Ko sta ga z ženo Lisa prvič obiskala v klubu Comedy Connection, sta se ves večer smejala.

Posebej ganljiv je podatek, da sta se prijatelja po dolgem času slišala po telefonu le približno tri tedne pred njegovo smrtjo. Tudi njun zadnji pogovor je bil poln smeha.

"Bil sem njegov oboževalec, še preden sem postal njegov prijatelj," je še dodal O'Malley.