Umrl zvezdnik priljubljene humoristične serije, star je bil komaj 62 let

Smrt igralca Anthonyja Clarka potrdil nekdanji soigralec
Anthony Clark je umrl v torek, 10. novembra 2026, star 62 let. Novico je naslednji dan na družbenih omrežjih objavil igralec Mike O'Malley, s katerim sta skupaj nastopala v priljubljeni ameriški humoristični seriji Yes, Dear.
O'Malley se je pokojnega kolega spomnil kot izjemno zabavnega človeka, ki je znal nasmejati ljudi že s svojim pripovedovanjem. V ganljivem zapisu je opisal tudi njuno poznanstvo, ki se je začelo še pred skupnim televizijskim projektom.
"Bil je neverjetno zabaven človek," je zapisal O'Malley. Spomnil se je, da je bil Clark že sredi devetdesetih let znano ime na bostonski komični sceni in da so bile njegove predstave redno razprodane. Ko sta ga z ženo Lisa prvič obiskala v klubu Comedy Connection, sta se ves večer smejala.
Posebej ganljiv je podatek, da sta se prijatelja po dolgem času slišala po telefonu le približno tri tedne pred njegovo smrtjo. Tudi njun zadnji pogovor je bil poln smeha.
"Bil sem njegov oboževalec, še preden sem postal njegov prijatelj," je še dodal O'Malley.
Anthony Clark je zaslovel v seriji Yes, Dear
Največjo prepoznavnost je Clark dosegel z vlogo Grega Warnerja v humoristični seriji Yes, Dear, ki so jo na ameriški televiziji CBS predvajali med letoma 2000 in 2006.
V seriji je igral uspešnega televizijskega poslovneža Grega, ki z ženo Kim in otrokoma živi urejeno družinsko življenje. Njegov vsakdan se precej spremeni, ko se v hišo oziroma gostinsko hiško preselita ženina sestra Christine in njen mož Jimmy, ki ga je igral prav Mike O'Malley. Različna značaja in življenjska sloga obeh parov sta bila vir številnih komičnih zapletov.
Serija je trajala šest sezon in dosegla 122 epizod. Clark je z vlogo Grega Warnerja postal prepoznaven obraz ameriške televizijske komedije, njegovo sodelovanje z O'Malleyjem pa je preraslo tudi v prijateljstvo zunaj snemalnega prizorišča.
Kolegi se ga spominjajo kot izjemnega komika
Po novici o njegovi smrti so se od Clarka poslovili tudi drugi prijatelji in sodelavci iz sveta komedije. Komik Dane Cook je poudaril, da je bil Clark eden najboljših nastopajočih, kar jih je videl v živo. Spomnil se je njunih zgodnjih let na bostonski komični sceni in zapisal, da ga je njegova lahkotnost na odru vedno znova osupnila.
Poklonil se mu je tudi dolgoletni prijatelj Nick Swardson, ki je poudaril, da sta skupaj doživela nešteto zabavnih trenutkov. Clarkov dolgoletni menedžer Barry Katz pa ga je opisal kot enega najbolj nadarjenih igralcev in komikov, kar jih je imel priložnost spoznati.
Kot je poročal ameriški časnik Los Angeles Times, je Clark s svojim delom zaznamoval tako televizijsko komedijo kot stand-up nastope. Njegovi sodelavci pa se ga očitno niso spominjali zgolj po igralskem talentu, temveč predvsem po nalezljivem smehu in veselju, ki ga je prinašal v njihova življenja.
Viri: Entertainment Weekly, People, Los Angeles Times, TheWrap, Us Weekly
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