Umrl športni novinar Zoran Milovanovič

Zoran Milovanovič je bil z Radiem Maribor povezan skoraj štiri desetletja. Leta 1986 se je pridružil regionalnemu centru RTV Slovenija v Mariboru, kjer je kot športni novinar in radijski ustvarjalec delal vse do upokojitve leta 2023.
V zadnjem obdobju se je soočal z zdravstvenimi težavami, povezanimi s srcem. Zaradi njih je bil operiran v UKC Maribor, po posegu pa so se pojavili še dodatni zapleti. Kot poroča Večer, je njegovo srce ponoči omagalo.
Milovanovič je tako za seboj pustil dolgoletno novinarsko pot, povezano predvsem s športom in radijskim ustvarjanjem na Radiu Maribor.
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