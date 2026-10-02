Umrl športni novinar Zoran Milovanovič

Zoran Milovanovič je bil z Radiem Maribor povezan skoraj štiri desetletja. Leta 1986 se je pridružil regionalnemu centru RTV Slovenija v Mariboru, kjer je kot športni novinar in radijski ustvarjalec delal vse do upokojitve leta 2023.

V zadnjem obdobju se je soočal z zdravstvenimi težavami, povezanimi s srcem. Zaradi njih je bil operiran v UKC Maribor, po posegu pa so se pojavili še dodatni zapleti. Kot poroča Večer, je njegovo srce ponoči omagalo.

Milovanovič je tako za seboj pustil dolgoletno novinarsko pot, povezano predvsem s športom in radijskim ustvarjanjem na Radiu Maribor.