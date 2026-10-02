Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Zoran Milovanovič
Novice

Umrl športni novinar Zoran Milovanovič

B.R.
02. 10. 2026 13.02
0

V 74. letu starosti je ponoči v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor umrl dolgoletni športni novinar in radijski ustvarjalec Zoran Milovanovič.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Zoran Milovanovič je bil z Radiem Maribor povezan skoraj štiri desetletja. Leta 1986 se je pridružil regionalnemu centru RTV Slovenija v Mariboru, kjer je kot športni novinar in radijski ustvarjalec delal vse do upokojitve leta 2023.

V zadnjem obdobju se je soočal z zdravstvenimi težavami, povezanimi s srcem. Zaradi njih je bil operiran v UKC Maribor, po posegu pa so se pojavili še dodatni zapleti. Kot poroča Večer, je njegovo srce ponoči omagalo.

Milovanovič je tako za seboj pustil dolgoletno novinarsko pot, povezano predvsem s športom in radijskim ustvarjanjem na Radiu Maribor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Umrl je novinar Peter Šalamon
Preberi še
Umrl je novinar Peter Šalamon
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Preberi še
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je slovenska umetnica: Imela je samo 58 let
Preberi še
Umrla je slovenska umetnica: Imela je samo 58 let
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zoran Milovanovič športno novinarstvo Radio Maribor RTV Slovenija nekrolog novinarstvo šport poslovil se je
Novice

Na VOYO prihaja RFN Warriors

24ur.com Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
24ur.com Preminil eden najpomembnejših mož slovenske atletike
24ur.com Umrl prior križniškega reda za Slovenijo Janko Štampar
24ur.com Slovenski trener umrl v 54. letu starosti
24ur.com Umrl legendarni voditelj Televizije Zagreb Saša Zalepugin
24ur.com Umrl novomeški športni dopisnik Marjan Gregorčič
Moskisvet.com Žalostna vest: Umrl je slovenski filmski igralec
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1973