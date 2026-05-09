Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let

V 54. letu starosti se je poslovil Primož Praprotnik. Atletsko društvo ŽAK Ljubljana se je s čustvenim zapisom poklonilo svojemu dolgoletnemu sodelavcu: "Z žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dolgoletni trener in izjemen človek Primož Praprotnik."

Izpostavili so še, da Praprotnik ni bil le trener z izjemnim strokovnim znanjem, temveč predvsem osebnost z močno integriteto in neskončno srčnostjo. V klubu so še zapisali: "Njegova energija, strokovnost in človeška toplina bodo ostali trajen del spomina vseh, ki so ga poznali in z njim sodelovali."