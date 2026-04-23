Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Darrell Sheets
Novice

Umrl priljubljeni televizijski obraz: zvezdnik šova Skladiščne vojne umrl v 67. letu

B.R.
23. 04. 2026 11.46
0

Darrell Sheets, eden najbolj prepoznavnih obrazov resničnostne oddaje Storage Wars, je umrl v starosti 67 let na svojem domu v Kaliforniji.

Darrell Sheets je bil znan kot "The Gambler" zaradi svojega tveganega pristopa na dražbah skladiščnih enot, kjer je pogosto sprejemal drzne odločitve. Novica o njegovi smrti je močno odmevala med oboževalci po svetu.

Darrell je postal znan kot eden ključnih članov ameriške resničnostne oddaje Storage Wars (Skladiščne vojne), kjer so udeleženci na dražbah kupovali zapuščene skladiščne enote v upanju, da bodo v njih našli dragocene predmete.

Sheets je bil znan po svojem instinktivnem pristopu k ocenjevanju vrednosti najdb, kar mu je pogosto prineslo velike dobitke, a tudi tvegane izgube. Prav zaradi tega je dobil vzdevek "The Gambler", ki je postal njegov zaščitni znak skozi celotno televizijsko kariero.

Najden je bil mrtev na svojem domu v Kaliforniji v starosti 67 let. Po poročanju nekaterih medijev, ki se sklicujejo na neuradne informacije iz policijskih virov, naj bi bil kot možen vzrok smrti omenjen samomor, vendar to uradno še ni potrjeno.

Kot še piše People, je bil med gledalci priljubljen zaradi svoje neposrednosti, avtentičnosti in značilne energije, ki jo je prinesel v vsako epizodo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Darrell Sheets Skladiščne vojne Storage Wars televizijska zvezda resničnostna oddaja TV zvezdniki smrt
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1672