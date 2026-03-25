Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans

Leonid Radvinsky, ukrajinsko-ameriški podjetnik, je platformo prevzel leta 2018 in jo v nekaj letih iz nišnega projekta spremenil v globalno spletno industrijo, ki je med pandemijo eksplodirala v priljubljenosti, kot poroča NBC News.
Kako je Radvinsky iz nišne platforme ustvaril digitalni imperij
Radvinsky je leta 2018 kupil podjetje Fenix International Limited, matično družbo OnlyFansa, kjer je postal direktor in večinski lastnik. Prevzem se je izkazal za eno najbolj donosnih poslovnih potez zadnjega desetletja.
Forbes poroča, da je OnlyFans leta 2024 Radvinskemu prinašal 1,63 milijona evrov na dan. Platforma je istega leta ustvarila približno 1,20 milijarde evrov prihodkov, uporabniki pa so na njej zapravili več kot 6,19 milijarde evrov.
Temna preteklost in skrivnostna osebnost
Radvinsky je bil znan po svoji zasebnosti in redkih javnih nastopih. Forbes opisuje, da je njegov zgodnji poslovni vzpon spremljala vpletenost v sporne spletne projekte, povezane z oglaševanjem problematičnih vsebin, čeprav dokazi nikoli niso bili potrjeni.
V poznejših letih se je preusmeril v tehnološke naložbe in filantropijo. Us Weekly poroča, da je bil zasebno miren, strasten bralec, navdušen šahist in celo aspirantski helikopterski pilot.
Leta 2022 je doniral več kot 1,12 milijona evrov za pomoč Ukrajini prek kriptovalut.
Družina in osebno življenje
Radvinsky je živel na Floridi s svojo ženo Katie Chudnovsky in štirimi otroki. Njegova družina je bila strogo zaščitena pred medijsko pozornostjo, kar se sklada z njegovim značajem, poslovno izjemno vpliven, zasebno pa skoraj neviden.
Kaj bo z OnlyFans?
Smrt lastnika prihaja v ključnem trenutku za podjetje. Reutersovi podatki, povzeti pri NBC News, kažejo, da je OnlyFans v začetku leta 2026 raziskoval možnost prodaje večinskega deleža skladu Architect Capital. Ocenjena vrednost posla je bila 4,73 milijarde evrov.
Forbes pa je poročal, da bi lahko vrednost podjetja dosegla tudi 6,87 milijarde evrov, kar bi OnlyFans uvrstilo med najvrednejše naročniške platforme na svetu.
Po Radvinskyjevi smrti bo podjetje najverjetneje vstopilo v fazo reorganizacije ali morebitne prodaje, saj je bil on ključna figura pri njegovem vzponu.
Vir: Us Weekly, NBC News
