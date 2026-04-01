Nenadoma umrl eden največjih rokometašev

Žalostna vest iz sveta rokometa

Rokometni svet je pretresla vest, da je Edvard Kokšarov, legendarni rokometaš in dolgoletni član RK Celje Pivovarna Laško, nenadoma preminil v 51. letu starosti. Njegova smrt je presenetila športno skupnost tako v Sloveniji kot v tujini. Kokšarov je bil glavni trener kluba Meškov Brest iz Belorusije, kjer je deloval od leta 2023. Klub je že izrekel globoko sožalje njegovi družini, prijateljem in rokometni skupnosti.

Izjemna igralčeva kariera in dosežki

Edvard Kokšarov je v svoji bogati karieri pustil neizbrisen pečat tako v klubskem kot reprezentančnem rokometu. Evropa, Celje in zlati trenutki Med letoma 1999 in 2011 je bil Kokšarov ključni člen RK Celje Pivovarna Laško, kjer je igral kar 12 sezon. Tam je osvojil številne naslove državnega prvaka in pokalne naslove, kar je pripomoglo k uveljavitvi Celja kot enega najmočnejših klubov v Evropi. Leta 2004 je s Celjem osvojil naslov evropskih klubskih prvakov, kar je zapisano v zgodovino kluba, kot poroča Dnevnik.

icon-expand Edi Kokšarov FOTO: AP

Po tej zgodovinski zmagi je Kokšarov postal ljubljenec navijačev in simbol predanosti, vztrajnosti ter borbenosti, ki je zaznamovala tako njega kot celotno zlato generacijo celjskega rokometa. Uspehi z reprezentanco in drugi dosežki Kokšarov je bil tudi eden najboljših levih krilnih igralcev vseh časov. Z rusko reprezentanco je osvojil olimpijsko zlato medaljo na igrah v Sydneyju, svetovni naslov in več mednarodnih priznanj, kar dodatno potrjuje njegov status ene od največjih legend rokometa, kot navaja Borba.me.

Odzivi in spomini – Celje žaluje

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je od Kokšarova poslovil z globoko žalostjo in spoštovanjem. Klub je poudaril, da je Kokšarovovo življenje in delo bistveno oblikovalo klub in navijače, ki ga bodo vedno nosili v svojih srcih, kot poroča Slovenske novice. Navijači, soigralci in prijatelji so se poklonili njegovi predanosti in srčnosti, poudarjajoč, da je bil več kot igralec – kapetan, vodja in vir motivacije, ki je navdihoval generacije. Poznavalci in ljubitelji rokometa izpostavljajo, da bo njegov odhod pustil veliko praznino, ne le v klubu in Sloveniji, temveč tudi v svetovni rokometni skupnosti.