Peter Šalamon
Umrl je novinar Peter Šalamon

B.R.
02. 06. 2026 14.19
0

Slovensko medijsko srenjo je pretresla vest o smrti novinarja Petra Šalamona, ki je s svojim dolgoletnim delom in neizmerno predanostjo močno zaznamoval predvsem delovanje Prešernovega gledališča v Kranju.

V Prešernovem gledališču Kranj so ob njegovi smrti zapisali, da se ga bodo spominjali kot srčnega in predanega gledališkega navdušenca ter novinarja, ki je budno spremljal in soustvarjal življenje ter javno podobo gledališča. S svojim delom je pomembno prispeval k prepoznavnosti in pomenu gledališke umetnosti.

"Dragi Peter, pogrešali te bomo na vseh naših predstavah, premierah, Tednu slovenske drame in medosebnih srečanjih, ki ostajajo za vedno v naših spominih," so zapisali v gledališču.

Preberi še
Peter Šalamon novinar Prešernovo gledališče Kranj kultura poslovili smo se slovenski mediji
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

