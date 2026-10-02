Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard

Ken Urker umrl na svoj rojstni dan
Ken Urker je umrl v četrtek, 1. oktobra, na svoj 34. rojstni dan. Šerifov urad okrožja Lafourche je potrdil, da so policisti okoli 18.15 prejeli klic in odšli na naslov v mestu Raceland v Louisiani, kjer so Urkerja našli mrtvega.
Po navedbah šerifovega urada preiskava smrti še poteka, zato uradni vzrok smrti še ni bil objavljen.
Gypsy Rose Blanchard mu je na njegov rojstni dan poslala voščilo, vendar odgovora ni prejela. Po poročanju TMZ sta ga pozneje v njegovem domu našla njen brat Dylan in njegova žena.
Ken Urker in Gypsy Rose Blanchard sta bila nekoč zaročena
Urker in Gypsy Rose Blanchard sta se spoznala leta 2017, ko je bila Blanchardova še v zaporu. Njuna komunikacija se je začela z dopisovanjem, iz katerega se je razvila romantična zveza.
Leta 2018 sta se zaročila, vendar sta se pozneje razšla. Njuna zgodba se s tem ni končala. Po več letih narazen sta se ponovno zbližala spomladi 2024, kmalu po tem, ko je Blanchardova končala zakon z Ryanom Andersonom.
Urker je pozneje nastopal tudi v resničnostni seriji Gypsy Rose: Life After Lock Up, v kateri je javnost lahko spremljala njuno življenje po vrnitvi Blanchardove na prostost.
Skupaj sta imela hčerko
Gypsy Rose Blanchard in Ken Urker sta 28. decembra 2024 dobila hčerko Auroro Raino Urker.
Par je javnost o nosečnosti obvestil leta 2024, nekaj mesecev po ponovni zvezi. E! News je takrat poročal, da je bila nosečnost nenačrtovana, vendar sta se oba veselila novega življenjskega poglavja.
Aurora je bila njun edini skupni otrok. Ob Urkerjevi smrti je bila stara manj kot dve leti.
Kaj je bil vzrok smrti Kena Urkerja?
Uradni vzrok smrti trenutno ni znan. Šerifov urad okrožja Lafourche je potrdil njegovo smrt in navedel, da preiskava še poteka, zato morebitnih ugibanj o okoliščinah smrti ni mogoče predstaviti kot potrjena dejstva.
Gypsy Rose Blanchard je za People povedala, da domneva, da je šlo za prevelik odmerek, vendar ni vedela, katero snov naj bi Urker zaužil oziroma ali je bilo dejanje namerno. Njena navedba zato ne predstavlja uradne ugotovitve preiskovalcev.
Blanchardova je po njegovi smrti spregovorila tudi o njunem odnosu. Urkerja je opisala kot predanega očeta njune hčerke in poudarila, da je bil človek, ki ga je imela zelo rada.
Gypsy Rose Blanchard je Američanka, ki je postala svetovno znana zaradi pretresljive zgodbe o odnosu z materjo Clauddine Dee Dee Blanchard. Njena mati je leta 2015 umrla, Gypsy Rose pa je bila pozneje obsojena zaradi sodelovanja pri njenem umoru. Po prestajanju zaporne kazni je leta 2023 prišla na prostost in od takrat o svojem življenju pogosto govori v medijih ter nastopa v televizijskih oddajah.
Viri: TMZ, People, E! News, A&E, Variety, The Hollywood Reporter, TheWrap
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