Umrla legenda slovenskega rokometa

" Z globoko žalostjo sporočamo, da se je v 96. letu starosti poslovil dolgoletni rokometni funkcionar Milan Zupančič, ki velja za pravo legendo celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Po osamosvojitvi Slovenije je postal prvi izvoljeni predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) in jo uspešno vodil med letoma 1992 in 1996, " so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

Slovenski rokomet je zavit v črnino. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič , eden najpomembnejših športnih funkcionarjev v zgodovini celjskega, slovenskega in nekdanjega jugoslovanskega rokometa.

Zupančič je bil ena ključnih osebnosti pri razvoju rokometa v Celju in Sloveniji. Dolga leta je deloval v celjskem rokometnem klubu, kjer je med letoma 1978 in 1987 opravljal funkcijo predsednika kluba. V tem obdobju je pomembno prispeval k razvoju celjskega rokometa in utrditvi kluba med najuspešnejšimi v nekdanji Jugoslaviji.

Njegov vpliv je segal tudi daleč prek slovenskih meja. Bil je predsednik Rokometne zveze Jugoslavije v času, ko je jugoslovanska reprezentanca leta 1986 osvojila naslov svetovnega prvaka, kar velja za enega največjih uspehov jugoslovanskega rokometa.

Po osamosvojitvi Slovenije je prevzel pomembno vlogo pri oblikovanju samostojnega slovenskega rokometa. Kot prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije je med letoma 1992 in 1996 sodeloval pri postavljanju temeljev organizacije in razvoju reprezentančnega ter klubskega rokometa v novi državi.

Bil je tudi dolgoletni član uprave in nadzornega odbora RK Celje Pivovarna Laško ter častni član kluba in Rokometne zveze Slovenije. Leta 2022 je prejel naziv častnega občana Mestne občine Celje za izjemen prispevek k športu in razvoju mesta.