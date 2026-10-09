Umrl je Goran Bare, legenda hrvaškega rocka in ikona skupine Majke

Goran Bare, eden najbolj prepoznavnih hrvaških rockovskih glasbenikov in pevec skupine Majke, naj bi umrl v 62. letu starosti, poroča hrvaški portal Index. Po navedbah hrvaškega Večernjega lista naj bi ga mrtvega v stanovanju našla člana skupine Mario Rašić in Alen Tibljaš. Po poročanju hrvaških medijev naj bi glasbenikove zdravstvene težave v zadnjih letih skrb vzbujale tudi njegove sodelavce. Rašić in Tibljaš naj bi povedala, da so ga približno pet let poskušali prepričati, naj poišče strokovno pomoč, vendar pri tem niso bili uspešni.

icon-expand Goran Bare FOTO: Miro Majcen

Glasbenik, ki je zaznamoval hrvaški rock

Goran Bare je veljal za eno najizrazitejših osebnosti hrvaške rockovske scene. Kot pevec in avtor skupine Majke je ustvaril glasbeni opus, ki je zaznamoval več generacij poslušalcev. Med najbolj prepoznavnimi skladbami skupine so Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan. Njegov prepoznaven glas, surova interpretacija in intenzivni koncertni nastopi so mu zagotovili posebno mesto v regionalni rockovski zgodovini. Bare nikoli ni deloval kot tipičen glasbeni zvezdnik. Njegova podoba je bila tesno povezana z neolepšanim izražanjem, iskrenostjo in glasbo, v kateri so se prepletali bolečina, upor in osebne izkušnje.

icon-expand Goran Bare & Majke v Ortu FOTO: Miro Majcen

Zdravstvene težave so vzbujale skrb

Konec septembra je Baretu po poročanju hrvaških medijev postalo slabo med nastopom v Makarski. Koncert so morali prekiniti že med prvo skladbo. Skupina je nato napovedala dvomesečni premor, da bi si pevec lahko odpočil in okreval. Takrat je bila v ospredju predvsem skrb za njegovo zdravje.

Za seboj je pustil neizbrisen glasbeni pečat

Goran Bare je bil glasbenik, ki ga ni bilo mogoče zamenjati z nikomer drugim. Njegova kariera je bila prežeta z vzponi in padci, vendar je njegova glasba ostala pomemben del rockovske dediščine. S skladbami, ki so postale klasike, in nastopi, polnimi čustev, je pustil pečat, ki bo presegel njegovo življenjsko zgodbo.

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