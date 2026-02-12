Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali

Ameriški igralec James David Van Der Beek, najbolj znan po vlogi Dawsona Leeryja v kultni mladinski seriji Dawson's Creek (Simpatije), je včeraj umrl v starosti 48 let po dolgi in težki borbi z rakom. Novico o njegovi smrti je potrdila njegova žena Kimberly Van Der Beek na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala, da je "v svojih zadnjih dneh odšel s pogumom, vero in milostjo".

icon-expand Gledalcem se je v srca vtisnil v kultni seriji Simpatije, v kateri je upodobil Dawson Leeryja. FOTO: Profimedia

Ikonični obraz mladinske televizije

James Van Der Beek se je rodil 8. marca 1977 v Connecticutu in je že kot najstnik postal znan obraz televizije, ko je leta 1998 dobil glavno vlogo v Dawson's Creek (Simpatije). Serija je hitro postala fenomen 90. let in ga izstrelila v zvezdniško sfero, kjer ga je občinstvo vzljubilo zaradi njegove čustvene in ranljive upodobitve najstnika, ki se spopada z ljubeznijo, prijateljstvom in odraščanjem. Poleg Dawson's Creek se je Van Der Beek preizkusil v več filmskih in televizijskih vlogah. Med njegovimi bolj znanimi nastopi so film Varsity Blues, parodija Scary Movie, serije Don't Trust the B--- in Apartment 23, CSI: Cyber ter nastopi v oddajah, kot sta Dancing with the Stars in The Masked Singer. Njegova kariera je obsegala tako resne kot komične vloge, značilno pa je bilo, da je znal svoje mladostne "heartthrob" korenine pogosto obrniti v igralsko samoironijo in globino.

icon-expand Zadnja leta je posvetil družini in ozaveščanju javnosti o pomembnosti pregleda in podpore bolnikom z rakom. FOTO: Instagram

Zahrbtna bolezen, ki je ni uspel premagati

Van Der Beek je leta 2023 zbolel za kolorektalnim rakom (rak debelega črevesa in danke), o čemer je javno prvič spregovoril konec leta 2024, ko je svojo diagnozo delil tudi v dobrodelnih projektih in intervjujih, da bi ozaveščal o pomembnosti pregledov in podpore bolnikom. Kot najtežji trenutek zdravljenja je opisal občutek izgube lastne identitete: "Vloge očeta, moža in skrbnika so bile postavljene na pavzo. Moral sem se vprašati, kdo sploh sem, in odgovor je bil, da sem še vedno vreden ljubezni," je igralec dejal v intervjuju za BBC. Kljub zdravljenju in upanju se njegovo zdravstveno stanje ni izboljšalo. V zadnjem letu svojega življenja je celo prodajal avtogramirane spominke iz serije Dawson's Creek in drugih projektov, da bi pomagal pokriti stroške zdravljenja.

Za seboj je pustil ljubečo ženo in šest otrok

James je bil od leta 2010 poročen s Kimberly Van Der Beek (rojena Brook). Njuna zveza je temeljila na močni povezanosti in skupnih družinskih vrednotah. V času bolezni mu je Kimberly stala ob strani kot partnerka, negovalka in čustvena opora. V zakonu se jima je rodilo šest otrok: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn in Jeremiah. Zvezdnik je pogosto poudarjal, da je očetovstvo njegova najpomembnejša življenjska vloga. V intervjujih je govoril o tem, kako ga otroci učijo potrpežljivosti, ponižnosti in brezpogojne ljubezni. Po njegovi smrti se je za družino začela kampanja GoFundMe, saj so zaradi dolgotrajnega zdravljenja in povezanih stroškov ostali brez prihrankov, družina pa se trudi ohraniti dom in zagotoviti stabilnost otrokom.

icon-expand Bil je ljubeč družinski človek. FOTO: Profimedia

Van Der Beek bo ostal v spominu kot eden izmed ikoničnih obrazov mladinske televizije in vsestranski igralec, ki je s svojo kariero in pristopom navdihoval občinstvo ter prijatelje. Njegov vpliv na popularno kulturo, zlasti konec 90-ih, bo še dolgo odmeval v srcih mnogih generacij gledalcev.

