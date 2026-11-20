Duško Pavlović je zaznamoval celjsko plesno sceno

Iztok Gartner se je v svojem zapisu spomnil predvsem mladostnih let in večerov v celjski diskoteki Casablanca, kjer je Duško Pavlović s svojim plesom, videzom in energijo pritegoval številne poglede. "Čeden ko strela in tak frajer, da sem mu še jaz, ki sem takrat zase mislil, da sem najjači, večkrat rekel: 'Stari, vsaka ti čast. Ti si pa res boljši od mene.' In sem to čisto resno mislil," je zapisal. Pavlović je bil po njegovih besedah odličen plesalec, pomembno vlogo pa je imel tudi pri plesnih začetkih Gartnerjevega brata, ki ga je učil hiphop in mu pomagal priti na velike odre. Prav zato je imel v njihovi družini posebno mesto.

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Pozneje je postal fitnes trener, nato ga je premagala bolezen

Gartner se je spomnil tudi njunih poznejših, občasnih srečanj. Nazadnje sta se srečala pred nekaj leti, ko mu je priporočil mehanika za polnjenje avtomobilske klimatske naprave. V zadnjih letih je bil Pavlović uspešen fitnes trener in je ohranjal izjemno telesno pripravljenost. Toda nato je njegovo življenje zaznamovala huda bolezen, ki ga je v kratkem času vzela. Gartner je ob koncu zapisa dodal ganljivo slovo, v katerem se je vrnil k spominom na mladostne večere v Casablanci. "Duško, ko bom pomislil na tiste večere v diskoteki Casablanca, te bom vedno videl tam. In še vedno ti bom z veseljem priznal, da si bil večji frajer od mene. Počivaj v miru, stari moj."

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Od Duška Pavlovića se je poslovila tudi Kaly Kolonič, nekdanja članica glasbene skupine Select. Na družbenem omrežju je objavila njuno skupno fotografijo in zapisala: "Življenje je grozno nepredvidljivo ... Danes si, jutri te več ni ... Poslovil se je naš dragi prijatelj in sodelavec ... človek, ki je bil vedno nasmejan, čeprav je v sebi nosil izjemno bolečino in veliko bremen, a tega ni nikoli pokazal ... Bil je vedno pozitiven, delaven, poln načrtov in velikih ciljev ... Tako zelo poln življenja ... Naj ti bo lažje tam za mavrico."

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