Dave Mason
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe

B.R.
22. 04. 2026 11.20
Glasbeni svet je pretresla novica o smrti legendarnega kitarista in pevca, ki je umrl v starosti 79 let. Glasbenik je bil ena ključnih osebnosti britanske rock scene, ustvaril je nekatere najbolj prepoznavne skladbe šestdesetih in sedemdesetih let. Njegov vpliv na razvoj rock glasbe ostaja trajen še danes.

Glasbeni svet žaluje za legendarnim kitaristom in pevcem Davom Masonom, ki je umrl v starosti 79 let. Mason je bil eden ključnih članov skupine Traffic in avtor številnih brezčasnih skladb, ki so zaznamovale generacije poslušalcev.

Življenje in glasbena pot Dava Masona

Dave Mason je svojo glasbeno pot začel v šestdesetih letih kot soustanovitelj britanske skupine Traffic. Po poročanju New York Timesa je že zgodaj pokazal izjemen talent za pisanje pesmi in igranje kitare, kar ga je hitro postavilo med pomembne glasbenike svojega časa.

Dave Mason je svojo glasbeno pot začel v šestdesetih letih.
Dave Mason je svojo glasbeno pot začel v šestdesetih letih. FOTO: Profimedia

Njegov največji vpliv je viden v skladbah, ki združujejo rock, folk in psihedelične elemente. Kot poudarjajo pri Rolling Stonu, je Mason s svojim delom pomembno prispeval k razvoju sodobne rock estetike.

Ključni prispevek k skupini Traffic in solo karieri

Dave Mason je bil večkratni član skupine Traffic, vendar je imel tudi uspešno solo kariero. Njegova skladba "Feelin' Alright" je postala svetovna uspešnica in so jo kasneje priredili številni znani izvajalci.

Po navedbah revije Variety je Masonov vpliv presegel okvire ene skupine, saj je sodeloval z vrsto velikih imen glasbene industrije in ustvaril pomemben opus, ki ostaja relevanten še danes.

Glasbeni vpliv in zapuščina

Mason je veljal za enega tistih glasbenikov, ki so pomagali oblikovati zvok šestdesetih in sedemdesetih let. Njegov slog igranja kitare je vplival na številne kasnejše rock glasbenike.

Bil je prepoznaven tudi po svoji sposobnosti združevanja različnih glasbenih žanrov, kar je ustvarilo edinstven in prepoznaven zvok.

Odmev v glasbenem svetu po njegovi smrti

Po njegovi smrti so se številni glasbeniki in oboževalci poslovili od njega prek družbenih omrežij in uradnih izjav. Kolegi iz glasbene industrije so poudarili njegov velik prispevek k razvoju rock glasbe in njegovo profesionalno zapuščino.

Dave Mason ostaja zapisan v zgodovini kot eden pomembnih glasbenikov svoje dobe. Njegova dela s skupino Traffic in solo projekti so oblikovala pomemben del rock glasbene dediščine. Njegov vpliv bo še naprej živel skozi skladbe, ki jih poslušajo tako stare kot nove generacije poslušalcev.

Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dave Mason Traffic rock legenda glasba kitara skupina Traffic rock glasba Feelin' Alright glasbena legenda
