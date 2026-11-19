Usodni udarec med nogometno tekmo

Tragični dogodek se je zgodil med mladinsko tekmo med ekipama FC Ezeiza in Deportivo Muñiz v kraju José C. Paz v argentinski provinci Buenos Aires. Osemnajstletni Abel Núñez je igral za FC Ezeiza, ko ga je v glavo zadel močan strel nasprotnega branilca, ki je žogo poskušal izbiti iz nevarnega območja. Po poročanju argentinskega časnika Infobae se je udarec zgodil v prvem polčasu. Žoga je po silovitem izbijanju preletela le nekaj metrov, nato pa z veliko močjo zadela mladega nogometaša. Núñez se je nemudoma zgrudil na igrišče in ni več kazal odzivov. Priče so dogodek opisale kot izjemno silovit udarec. Športni novinar Cristian Rompani, ki je bil na tekmi, je za argentinske medije povedal, da v skoraj treh desetletjih spremljanja mladinskega nogometa česa podobnega še ni videl.

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Zdravniki so ga nujno operirali, a mu niso mogli pomagati

Po nesreči so mladeniču na igrišču najprej pomagali prisotni zdravstveni delavci, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico v bližini prizorišča. Zdravniki so ugotovili hudo poškodbo glave, ki jo je spremljala tudi notranja krvavitev. Núñeza so nujno operirali, vendar se njegovo zdravstveno stanje kljub zdravljenju ni izboljšalo. Tri dni po nesreči je umrl. Kot poroča španski časnik El País, je bil prevoz poškodovanega nogometaša v bolnišnico dodatno zapleten, saj na prizorišču ni bilo reševalnega vozila. Po navedbah očividca so ga zato do zdravstvene ustanove odpeljali z vozilom klubskega predstavništva. Nogometno srečanje so po nesreči nemudoma prekinili. Odpovedali so tudi naslednjo tekmo, ki bi morala biti odigrana na istem prizorišču.

Klub se je poslovil od mladega nogometaša

Novica o njegovi smrti je pretresla soigralce, trenerje in oba kluba, za katera je nastopal. FC Ezeiza je na družbenih omrežjih objavil ganljivo poslovilno sporočilo, v katerem so zapisali, da se poslavljajo od mladeniča, ki je imel pred seboj še vse življenje. Pred njegovo smrtjo so v klubu celo pozvali k skupni molitvi in podpori, saj so upali, da bo okreval. Ko je postalo jasno, da ga zdravnikom ni uspelo rešiti, so se od njega poslovili z besedami, da bo za vedno ostal del njihove nogometne družine. Na tragedijo se je odzvala tudi Argentinska nogometna zveza (AFA), ki je družini, prijateljem in soigralcem izrazila sožalje. Žalost ob izgubi mladega nogometaša je izrazilo tudi vodstvo tekmovanja, v katerem je nastopal.

icon-expand Jesus de Miguel FOTO: Profimedia

Nogometna igrišča so v zadnjih letih zaznamovale še druge tragedije

Abel Núñez ni edini mladi nogometaš, ki je v zadnjem času izgubil življenje zaradi nesreče na igrišču. Septembra 2025 je umrl 19-letni španski vratar Raúl Ramírez, ki se je med tekmo hudo poškodoval v trčenju z nasprotnikom. Istega meseca je življenje izgubil tudi 21-letni Billy Vigar, nogometaš mladinske ekipe Arsenala, ki je med tekmo trčil v betonski zid ob igrišču in utrpel usodne poškodbe glave. Med odmevnejšimi tragedijami je tudi smrt 30-letnega španskega nogometaša Jesúsa de Miguela, ki je novembra 2026 med tekmo doživel silovito trčenje z nasprotnim vratarjem. Ta ga je s kolenom zadel v prsni koš, nogometaš pa je po srčnem zastoju naslednje jutro umrl v bolnišnici. Vsi trije primeri so pretresli nogometno javnost in opozorili na nevarnosti, ki lahko spremljajo tudi običajne nogometne dvoboje.

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