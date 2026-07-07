Ste že slišali novo navijaško himno slovenske košarke?

Navijaijaijamo: Pred U20 EuroBasketom zaživela košarkarska himna!
Ljubljana bo med 11. in 19. julijem gostila U20 EuroBasket 2026, na katerem bo nastopilo šestnajst najboljših evropskih reprezentanc do 20 let. Na parketu se bodo predstavili nekateri najbolj obetavni mladi košarkarji v Evropi, pomemben del prvenstva pa bodo tudi navijači. Prav njihova energija, glasna podpora in polne tribune lahko v odločilnih trenutkih pomenijo dodatno spodbudo slovenski reprezentanci.
Zato slovenska košarka pred začetkom prvenstva dobiva tudi svojo novo navijaško himno. Pesem Navijaijaijamo, ki jo je ustvaril slovenski igralec, scenarist, komik in glasbenik Goran Hrvaćanin – Hitmacher, je poklon vsem, ki živijo za slovensko košarko. Igralcem, ki s ponosom oblečejo reprezentančni dres, in navijačem, ki z glasom, pesmijo in aplavzom stojijo za njimi od prve do zadnje minute.
Nastala je z željo, da preraste okvirje letošnjega prvenstva in postane pesem, ki jo bodo navijači vzeli za svojo ter bo spremljala slovenske reprezentance tudi na prihodnjih velikih tekmovanjih. Govori o pripadnosti, skupnosti in trenutkih, ko se tribune in parket združijo v eno. Ko vsak vzklik s tribun vlije igralcem dodatno energijo, vsak refren poveže dvorano, navijači pa s svojo podporo postanejo pomemben del reprezentančne zgodbe.
To sporočilo nosi tudi videospot, ki je bil posnet v Hali Tivoli in njeni okolici – prostoru, kjer so se desetletja pisala najpomembnejša poglavja slovenske košarkarske zgodovine. Lokacija simbolično povezuje bogato tradicijo slovenske košarke z novo generacijo reprezentantov, ki bo letos v Stožicah nastopila na U20 EuroBasketu 2026. Vlogo v videospotu je odigral tudi slovenski zlati reprezentant Gašper Vidmar, ki je ob Edu Muriću in Vlatku Čančarju eden od ambasadorjev evropskega prvenstva do 20 let.
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