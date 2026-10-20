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Simeon Motaln
Novice

Ste ga videli? Išče ga cela Slovenija

STA
20. 10. 2026 12.17
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Policija v povezavi z nezakonito proizvodnjo cigaret išče osumljenca trgovine z ljudmi.

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Nacionalni preiskovalni urad v povezavi z odkritjem nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret v bližini Lendave zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in trgovine z ljudmi išče 50-letnega Simeona Motalna. Vse, ki bi karkoli vedeli o njem ali ga opazili, prosijo, da jih o tem obvestijo.

Policija je minuli torek prejela naznanilo Finančne uprave RS, da so okoli dva kilometra iz Lendave, kjer je bila nekoč rafinerija Nafta Lendava, odkrili največjo ilegalno proizvodnjo cigaret v Sloveniji doslej, v objektu pa se je nahajala tudi večja skupina tujih delavcev, ki je delovala v neživljenjskih pogojih.

Trenutno sta kaznivih dejanj osumljeni dve osebi. Policisti so v preiskavi ugotovili, da sta osebi skupaj z neidentificiranimi sostorilci z namenom izkoriščanja njihovega prisilnega dela prevzeli in nastanili najmanj 33 državljanov Paragvaja in enega državljana Bolgarije.

Eden od osumljenih, ki je sicer tudi lastnik industrijskega kompleksa, je za POP TV dejal, da z dogajanjem ni bil seznanjen, objekt pa je zaradi oddaljenosti nazadnje obiskal junija. Sicer so ga zaslišali, a pripora zanj niso odredili, je potrdil v ponedeljek.

Simeon Motaln
Simeon Motaln FOTO: GPU
Simeon Motaln policija ilegalna proizvodnja cigaret Lendava trgovina z ljudmi nezakonita proizvodnja cigaret
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