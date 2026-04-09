Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela

Premik stereotipov: ročna dela niso več samo "za ženske"

Strokovnjaki za ročne obrti poudarjajo, da sta kvačkanje in pletenje zgodovinsko imela veliko širši pomen, kot si današnja družba pogosto predstavlja. Po mnenju avtorjev člankov na portalu CyCrochet so bila ta ročna dela v preteklosti povezana s praktičnimi veščinami, ki jih niso izvajale le ženske, ampak so bili moški del nekaterih zgodnjih obrti in skupnosti, in šele kasneje so se ti stereotipi uveljavili zaradi družbenih norm. S premikom v sodobnem razmišljanju pa moški danes ne vidijo več kvačkanja ali pletenja kot "neprimernega" za njihov spol, ampak kot priložnost za ustvarjanje in sprostitev.

Terapevtski učinki, ki privabljajo moške

Mnogi moški se na takšne delavnice prijavijo prav zaradi koristi za duševno počutje. Po raziskavah o zdravju in kognitivnih učinkih pletenja in kvačkanja znanstveniki menijo, da lahko te dejavnosti aktivirajo možganske funkcije, povečujejo pozornost, izboljšujejo prostorsko zaznavanje in celo pomagajo pri sprostitvi ter umiritvi misli, so zapisali pri Smart Knit Crocheting. Ta terapevtski učinek je za mnoge moške, ki se soočajo s stresom sodobnega načina življenja ali iščejo načine za boljše duševno ravnovesje, sila privlačen. Ročno delo tako ni le ustvarjalna dejavnost, ampak tudi orodje za notranji mir in boljše duševno počutje.

Ustvarjalnost in občutek dosežka

icon-expand Poleg terapevtskih koristi je ustvarjanje nekaj, kar moški pogosto povezujejo z resničnim občutkom dosežka. FOTO: Adobe Stock

Poleg terapevtskih koristi je ustvarjanje nekaj, kar moški pogosto povezujejo z resničnim občutkom dosežka. Članki o moških, ki kvačkajo ali pletejo, izpostavljajo, da izdelek, ki ga naredijo ročno – na primer pulover, kapa ali šal – prinaša zadovoljujoč končni rezultat. To daje večji občutek zadovoljstva kot mnogi drugi hobiji, ker je rezultat otipljiv in ga lahko nosijo ali podarijo drugim, pa so poudarili pri Illustrarch. V takšnem procesu moški pridobijo tudi samozavest: ko končajo projekt, občutijo ponos in uspeh, ki ga lahko delijo s prijatelji ali v spletnih skupnostih.

Splet in skupnosti: večja vidnost in dostop

Internet in družbena omrežja močno prispevajo k tej spremembi. Sodobni portali in video platforme ponujajo navodila korak za korakom, kar moškim omogoča, da se naučijo osnov in naprednih tehnik s pomočjo vizualnih vsebin. Poleg tega spletne skupnosti omogočajo izmenjavo izkušenj, nasvetov in spodbudnih zgodb, kar spodbuja več ljudi, da se lotijo ročnih del. Ti trendi kažejo, da večja vidnost moških ob ustvarjanju kvačkanih ali pletenih kosov omogoča, da se tradicionalni predsodki razblinijo in ročna dela postanejo dostopna in sprejemljiva dejavnost za vse. Moški, ki se danes odločajo za kvačkanje ali pletenje, tako ne sledijo le naključnemu trendu, ampak odražajo globlji družbeni premik v povezavi s tem, kako dojemamo ustvarjalnost, spol in osebno dobrobit. Delavnice, kot je bila tista v Rimu, ne nudijo le priložnosti za učenje nove veščine, ampak postajajo prostor, kjer posamezniki gradijo samozavest, raziskujejo kreativnost in ohranjajo ravnovesje med delom in sprostitvijo.

