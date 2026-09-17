Zvezdnika opeharili: bil je žrtev velike Ponzijeve sheme

Travis Kelce je bil med 64 žrtvami Ponzijeve sheme

Travis Kelce, zvezdnik moštva Kansas City Chiefs, je bil med vlagatelji, ki jih je prizadela večmilijonska prevara Siddhartha Jawaharja. To je bilo potrjeno med izrekom kazni na zveznem sodišču v St. Louisu, kjer je bil Kelce omenjen kot eden od skupno 64 oškodovancev. Po poročanju Reutersa podrobnosti o Kelcejevi naložbi niso bile razkrite. Ni znano, koliko denarja je vložil niti koliko ga je v prevari izgubil. Njegovi predstavniki se na prošnje za komentar niso takoj odzvali. Da je Kelce vlagal v enega od skladov, povezanih s podjetjem Swiftarc, je bilo sicer znano že prej. Forbes je leta 2021 poročal o njegovi povezavi s skladom Swiftarc Venture Labs Fund.

icon-expand Travis Kelce je bil med 64 žrtvami Ponzijeve sheme. FOTO: Profimedia

Ustanovitelj Swiftarc Capital dobil 11 let zapora

Siddharth Jawahar, star 38 let, je zato zdaj dobil 11-letno zaporno kazen. Zvezni sodnik Zachary M. Bluestone mu je poleg tega odredil plačilo 31,35 milijona dolarjev odškodnine oškodovancem. Ameriško ministrstvo za pravosodje navaja, da je Jawahar januarja priznal krivdo za tri kazniva dejanja elektronske goljufije. Primer je obravnavalo zvezno sodišče v vzhodnem okrožju Missourija. Preiskava se je začela zaradi poslovanja podjetja Swiftarc Capital, investicijske družbe iz Teksasa. Jawahar je prek nje od vlagateljev med približno julijem 2016 in decembrom 2023 prejel več kot 35 milijonov evrov, vendar je bilo za dejanske naložbe porabljenih približno 10 milijonov evrov.

Kako je delovala Ponzijeva shema?

Primer je po svoji zasnovi predstavljal značilno Ponzijevo shemo. Pri takšni prevari se denar novih vlagateljev uporablja za izplačila starejšim vlagateljem, namesto da bi prihajal iz dejanskih donosov naložb. Po ugotovitvah ameriškega ministrstva za pravosodje je Jawahar že leta 2015 začel večino denarja vlagateljev usmerjati v eno samo naložbo, povezano s podjetjem Philip Morris Pakistan. Sčasoma je bilo v to naložbo skoncentriranih približno 99 odstotkov sredstev strank. Ko je vrednost naložbe padla, vlagateljev o tem ni ustrezno obvestil. Namesto tega jim je prikazoval precej višje vrednosti in ustvarjal vtis, da njihove naložbe prinašajo dobiček. Del novega denarja je nato uporabil za izplačila prejšnjim vlagateljem, s čimer je vzdrževal videz uspešnega investicijskega poslovanja.

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Kelcejeva naložba ostaja brez podrobnosti

Čeprav je Kelcejevo ime zdaj povezano s primerom, javno dostopni podatki ne razkrivajo, koliko denarja je vložil v sklad Swiftarc oziroma kolikšna naj bi bila njegova izguba. Tudi med izrekom kazni so tožilci Kelceja navedli kot enega od oškodovancev, vendar brez dodatnih pojasnil. Zato so navedbe o konkretni višini njegove izgube trenutno nepotrjene.

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