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Thomas "TJ" Lanning
Novice

Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem

B.R.
08. 07. 2026 11.36
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Alpsko smučanje je pretresla novica o smrti nekdanjega reprezentanta, ki je umrl pri 41 letih. Smučar, ki je slovel po drznih nastopih v hitrih disciplinah, je za seboj pustil pomemben pečat tako kot tekmovalec kot tudi trener.

Slovo od smučarja, ki je živel za hitrost

Thomas "TJ" Lanning je bil eden najbolj prepoznavnih ameriških smukačev svoje generacije. Specializiral se je predvsem za smuk, superveleslalom in kombinacijo, kjer so tekmovalci izpostavljeni ekstremnim hitrostim in velikim tveganjem.

Novico o njegovi smrti je potrdila tudi ameriška smučarska organizacija U.S. Ski & Snowboard, kjer so se mu poklonili kot športniku in trenerju, katerega vpliv naj bi presegel zgolj rezultate na tekmovanjih. Kot so zapisali, je bil pomemben del smučarske skupnosti, njegove družine, prijateljev in številnih mladih športnikov, ki jim je pomagal na poti.

Podrobnosti o vzroku smrti javnosti niso bile v celoti razkrite, zato okoliščine njegovega slovesa za zdaj ostajajo nepojasnjene.

Kariera, zaznamovana z nevarnimi hitrimi disciplinami

Njegov slog vožnje je bil agresiven in brezkompromisen.
Njegov slog vožnje je bil agresiven in brezkompromisen. FOTO: Profimedia

Lanning, rojen leta 1984 v Heleni v ameriški zvezni državi Montana, je že kot mlad pokazal velik talent za alpsko smučanje. Že v mladinskih kategorijah je veljal za enega obetavnejših ameriških tekmovalcev, pozneje pa si je izboril mesto v elitni konkurenci.

Nastopal je na največjih mednarodnih tekmovanjih, vključno s svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju leta 2007 v švedskem Åreju. Na tekmah svetovnega pokala je večkrat osvojil točke in se trikrat uvrstil med najboljših deset, kar je za ameriškega smukača pomenilo pomemben dosežek.

Njegov slog vožnje je bil agresiven in brezkompromisen. Lanning je veljal za tekmovalca, ki se ni ustrašil zahtevnih prog, kar je bilo še posebej vidno v disciplinah, kjer odločajo pogum, natančnost in popolno zaupanje v lastne sposobnosti.

Eden najbolj nepozabnih trenutkov njegove kariere

Ljubitelji smučanja se ga spominjajo tudi po številnih drznih nastopih in zahtevnih preizkušnjah. Ena najbolj znanih zgodb iz njegove kariere je povezana s težkim padcem na progi Birds of Prey v ameriškem Beaver Creeku leta 2006, ko je pri visoki hitrosti doživel spektakularen padec, a jo odnesel brez hujših posledic. Pozneje je izkušnje iz takšnih trenutkov uporabljal pri delu z mladimi smučarji.

Prav zaradi takšnih izkušenj je po koncu tekmovalne kariere ostal tesno povezan s športom. Deloval je kot trener hitrih disciplin in svoje znanje prenašal na nove generacije ameriških smučarjev.

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Po tekmovalni karieri postal mentor mladim smučarjem

Čeprav je tekmovalne smuči postavil v kot, Lanning ni zapustil sveta alpskega smučanja. Njegova vloga trenerja je pokazala drugo plat njegove športne poti – namesto lovljenja stotink sekunde je pomagal drugim tekmovalcem izboljševati tehniko, samozavest in pripravo na najtežje proge.

Smučarska skupnost se ga zato ne spominja samo zaradi rezultatov, ampak tudi zaradi njegovega odnosa do ljudi. Številni nekdanji tekmovalci in ljubitelji smučanja so po novici o njegovi smrti delili spomine na njegovo energijo, dostopnost in pripravljenost pomagati.

Ljubitelji smučanja se ga spominjajo tudi po številnih drznih nastopih in zahtevnih preizkušnjah.
Ljubitelji smučanja se ga spominjajo tudi po številnih drznih nastopih in zahtevnih preizkušnjah. FOTO: Profimedia
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Viri: Olympics.com, U.S. Ski & Snowboard, Ski Racing Media

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