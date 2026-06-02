Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let

Nenadna smrt priljubljenega igralca

Kot poročajo tuji mediji, je Owain Rhys Davies umrl nenadno v starosti 44 let. Njegova družina je novico potrdila v javni izjavi, v kateri so zapisali, da je bila njegova prisotnost v življenju mnogih ljudi izjemna in da je pustil močan pečat v umetniškem svetu. Kot navajajo različni viri, naj bi bila njegova smrt naravna in nepričakovana, vendar natančne okoliščine niso bile v celoti pojasnjene.

V 44. letu starosti je umrl valižanski igralec FOTO: Profimedia

Igralska kariera v filmu, televiziji in gledališču

Kot poroča Euronews, je bil Owain Rhys Davies rojen v Cardiffu in je svojo kariero gradil tako na televiziji kot v gledališču. Najbolj je bil prepoznaven po vlogi agenta Wilsona v kultni seriji Twin Peaks: The Return, kjer je sodeloval z ustvarjalcema Davidom Lynchem in Markom Frostom. Vloge v filmih in serijah Poleg Twin Peaks se je pojavil tudi v drugih znanih projektih, med njimi: - The OA - Alice Through the Looking Glass - A Serial Killer's Guide to Life različne televizijske in gledališke produkcije v Veliki Britaniji in ZDA Bil je aktiven tudi na gledaliških odrih West Enda, kjer je nastopal v uspešnicah, kot sta Mamma Mia! in The Wizard of Oz.

Pokloni sodelavcev in prijateljev

Kot navajajo britanski mediji, so se po njegovi smrti začeli vrstiti številni pokloni. Sodelavci in prijatelji so ga opisali kot izjemno toplo, energično in ustvarjalno osebo, ki je imela močan vpliv na ljudi okoli sebe. Posebej so poudarili, da je bil znan po svoji prijaznosti, profesionalnosti in sposobnosti, da je v vsak prostor prinesel pozitivno energijo.

