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Tomb Raider
Novice

Kraljica raziskovanja grobnic Lara Croft se vrača

M.S.
16. 06. 2026 03.31
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Pred Laro Croft je eno največjih poglavij v zgodovini franšize. Poleg dveh novih videoiger, Tomb Raider: Catalyst in Tomb Raider: Legacy of Atlantis, oboževalce čaka tudi igrana televizijska serija, ki bo znamenito pustolovko predstavila še širšemu občinstvu.

Tomb Raider dobiva največjo pustolovščino doslej in sodobno reinterpretacijo klasike

Crystal Dynamics in Amazon Game Studios sta razkrila prihodnost ene najbolj prepoznavnih junakinj videoiger. Oboževalce Lare Croft v prihodnjih letih čakata kar dva nova naslova – povsem nova pustolovščina Tomb Raider: Catalyst in Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ki na sodoben način oživlja legendarni prvenec iz leta 1996. V obeh igrah bo glas raziskovalki ponovno posodila Alix Wilton Regan, ki bo upodobila izkušeno, samozavestno in neustrašno Laro, kakršno poznajo dolgoletni oboževalci serije.

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Če med čakanjem na novi igri želite še odmerek Larinih dogodivščin, si lahko na VOYO ogledate film Tomb Raider iz leta 2018. V njem je znamenito raziskovalko upodobila oskarjevka Alicia Vikander, film pa predstavlja sodobno različico začetkov Lare Croft, navdihnjeno z istoimensko igro iz leta 2013.

Tomb Raider
Tomb Raider FOTO: VOYO

Catalyst prinaša največji Tomb Raider doslej

Večji in ambicioznejši projekt je Tomb Raider: Catalyst, katerega izid je predviden v letu 2027 za PlayStation 5, Xbox Series X/S in PC. Tokrat bo zgodba igralce popeljala v severno Indijo, kjer se bo Lara znašla sredi skrivnostnega pojava, povezanega z davno kataklizmo in starodavnimi silami. Med raziskovanjem bo tekmovala z drugimi lovci na zaklade, ki želijo izkoristiti moč izgubljene civilizacije, pri tem pa bo morala preprečiti katastrofo in sprejeti zahtevne odločitve o tem, komu lahko zaupa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za enega največjih projektov v zgodovini franšize

Razvijalci obljubljajo največji svet v zgodovini serije. Raziskovanje bo potekalo skozi goste džungle, visoke gorske verige in pozabljene templje, pri premagovanju ovir pa bo Lara uporabljala napredno raziskovalno opremo, ki jo bo mogoče nadgrajevati in prilagajati različnim situacijam. Velik poudarek ostaja na raziskovanju, plezanju in odkrivanju skritih skrivnosti, kar je že od nekdaj zaščitni znak franšize.

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Legacy of Atlantis oživlja legendarni začetek

Ob praznovanju 30 let serije bo 12. februarja 2027 izšel tudi Tomb Raider: Legacy of Atlantis za PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC in Nintendo Switch 2. Namesto klasičnega remaka igra prinaša sodobno reinterpretacijo prve Tomb Raider pustolovščine iz leta 1996, ki želi navdušiti tako dolgoletne oboževalce kot tudi igralce, ki se bodo z Laro Croft srečali prvič.

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Kaj prinaša prenovljeno igranje?

Lara se giblje precej bolj tekoče kot nekoč, raziskovanje pa ostaja v središču dogajanja. Poleg reševanja okoljskih ugank bodo igralci raziskovali starodavne grobnice, odkrivali skrite poti in zbirali dokumente, ki razkrivajo zgodovino izgubljenih civilizacij. Pri tem si bodo pomagali z novim kavljem za premikanje po okolju ter skenerjem za iskanje skritih predmetov. Ustvarjalci ob tem poudarjajo, da želijo ohraniti občutek raziskovanja iz izvirnika, vendar ga predstaviti z bistveno sodobnejšimi igralnimi mehanikami.

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Prenovljen je tudi bojni sistem. Poleg legendarnih dvojnih pištol Lara uporablja akrobatske manevre, sistem Focus pa ob uspešnem izmikanju napadom za kratek čas upočasni dogajanje in omogoči učinkovitejše spopade. Vrača se tudi eden najbolj ikoničnih trenutkov serije, srečanje s tiranozavrom. Tokrat je prizor zasnovan precej bolj filmsko in akcijsko kot v izvirni igri.

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Prvi posnetki igre so med oboževalci naleteli na zelo pozitiven odziv. Številni hvalijo predvsem prenovljeno grafično podobo in menijo, da Legacy of Atlantis že zdaj izgleda odlično. Hkrati je zaokrožila tudi spletna peticija, s katero oboževalci ustvarjalce pozivajo, naj Lari podaljšajo njeno prepoznavno kito. Ali bodo njihove želje upoštevali, za zdaj ni znano, ni pa izključeno, da bi kakšno spremembo dodali v prihodnjih posodobitvah ali dodatnih vsebinah.

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Po prvih vtisih so ustvarjalci našli dobro ravnovesje med nostalgijo in sodobnimi igralnimi prijemi. Legacy of Atlantis ohranja raziskovanje, uganke in pustolovski duh izvirnika, hkrati pa prinaša prenovljeno igranje, ki bo nagovorilo tako dolgoletne oboževalce kot tudi tiste, ki se bodo z Laro Croft na pustolovščino podali prvič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lara Croft prihaja tudi na male zaslone

Franšiza Tomb Raider pa ne bo zaživela le v videoigrah. Trenutno nastaja tudi igrana televizijska serija, v kateri bo Laro Croft upodobila Sophie Turner. Ob njej bodo zaigrali še Sigourney Weaver, Jason Isaacs in več drugih znanih imen. Serijo trenutno snemajo v Veliki Britaniji, njen izid pa po neuradnih informacijah pričakujemo proti koncu letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.

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Vir: Steam, IGN in PlayStation Blog.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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