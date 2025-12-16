Moskisvet.com
voditelji 24UR
Novice

To so po koncu oddaje 24UR povedali voditelji

E.R.
16. 12. 2025 12.16
0

Za oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.

"Drage gledalke in gledalci, hvala vam za zaupanje in za to, da ste z nami že 30 let. Danes ste gledali natanko 10. 958. oddajo 24UR. To, da nas vi postavljate na prvo mesto najbolj gledanih informativnih oddaj v državi, je čast in odgovornost do našega poklica," so včeraj ob koncu oddaje 24UR na njen 30. rojstni dan povedali vsi štirje osrednji voditelji Darja Zgonc, Petra Kerčmar, Edi Pucer in Jani Muhič. Obljubili so, da se bodo z ekipo še naprej trudili ostati zvesti svojemu poslanstvu: to je kredibilno in preverjeno poročanje, poglobljene teme in ažurnost.

Za nami je posebna, 10.958 dnevnoinformativna oddaja 24UR
Za nami je posebna, 10.958 dnevnoinformativna oddaja 24UR FOTO: Luka Kotnik

"V teh 30 letih pa smo dokazali, da naša naloga ni samo informirati gledalcev, temveč želimo biti vsak dan hitri, verodostojni in predvsem poročati o stvareh, ki zadevajo naše gledalce. Zato smo v oddaje dodali rubrike kot so Dejstva, Inšpektor, Fokus ... Leta 1995 smo začeli entuziastično, pogumno in odločno. To, da smo praktično od vsega začetka najbolj gledana informativna oddaja pri nas ni samo nagrada, je tudi velika odgovornost in motivacija za naprej, za vse, kar šele prihaja. V poplavi informacij, ki so ljudem dostopne na vsakem koraku, obljubljamo, da bodo pri nas na televiziji, spletu in družbenih omrežjih vedno našli prave, preverjene. To je zaveza za nas, ki oddajo ustvarjamo že 30 let in nič drugače ne bo niti v prihodnosti," je povedal Damjan Košec, direktor informativnega in športnega programa Pro Plus, ki svojo kariero gradi od prvega dneva televizijske hiše POP TV.

Damjan Košec
Damjan Košec FOTO: Luka Kotnik

Nova spletna stran 24ur.com kot darilo za rojstni dan

Za tri desetletja zgodb, informacij in zabave so včeraj lansirali še prenovljeno in še bolj sodobno spletno stran 24ur.com. "V novi preobleki vas pozdravlja kar nekaj sprememb. Na zaslonu lahko med drugim poiščete znak smeška, simbol, ki vam bo vklopil filter dobrih novic. Zraven smeška najdete tudi igralno konzolo. Tam vas čaka novost spletne strani – 24UR igre. Začeli bomo s križanko in dnevnim sudoku izzivom v treh različnih težavnostnih stopnjah. Igre bomo s časom še razvijali, dodajali in kmalu boste imeli še več ponudbe interaktivne zabave. Na glavni naslovnici boste opazili tudi okrogle slike z naslovom Videozgodbe," pravi odgovorni urednik 24ur.com, Jure Tepina.

Jure Tepina
Jure Tepina FOTO: PRO PLUS

Dobrodelni kviz Na lovu za otroke iz socialno šibkejših okolij

Sinočnji rojstni dan največje komercialne hiše pri nas so sklenili z dobrodelnim kvizom Na lovu, v katerem so novinarji 24UR združili moči za otroke iz socialno šibkejših okolij. Tako kot POP TV, decembra rojstni dan praznujejo tudi številni otroci iz socialno šibkejših okolij, ki sanjajo o tem, da bi vsaj enkrat prejeli rojstnodnevno darilo. Zato smo se povezali z Verigo dobrih ljudi in pripravili posebno dobrodelno izdajo kviza Na lovu.

V dobrodelnem izzivu so tokrat sedli v vroči stol naši obrazi z različnih uredništev: voditelj POP IN Simon Vadnjal, športna novinarka Eva Koderman Pavc, novinar notranjepolitične redakcije Anže Božič, ter novinarka posebnih rubrik Inšpektor in Dejstva Tea Šentjurc.

V dobrodelnem izzivu so tokrat sedli v vroči stol naši obrazi z različnih uredništev.
V dobrodelnem izzivu so tokrat sedli v vroči stol naši obrazi z različnih uredništev. FOTO: Aljoša Kravanja

S skupnimi močmi jim je uspelo zbrati 15.900 evrov. Z zbranimi sredstvi bomo otrokom polepšali december in jim omogočili darila, ki si jih drugače najverjetneje ne bi dobili.

V rojstnodnevnem mesecu tako praznujemo dvojno – naš jubilej in nasmehe otrok, ki jim lahko z majhnimi dejanji polepšamo dan.

POP TV 24UR rojstni dan obletnica televizija oddaje dobrodelnost
Kriminalne zgodbe

Za njun umor so aretirali sina

