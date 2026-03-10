Najlepša ženska na svetu je uradno oddana

Ime Thylane Blondeau vam verjetno ne pomeni kaj dosti, v Googlu pa boste ob njenem imenu videli izpisan naziv ''najlepša deklica na svetu''.

Blondeaujeva je hči francoskega nogometaša Patricka Blondeauja in televizijske voditeljice Veronique Loubry. Svetovno slavo je pridobila že kot otrok, ko so jo pri samo treh letih poimenovali za "najlepšo deklico na svetu". Vse od takrat so oči svetovne javnosti uprte vanjo.

Stara je bila komaj tri leta, ko jo je na Elizejskih poljanah opazil agent oblikovalca Jeana Paula Gaultierja in jo poslal na modno pisto.

Naslovnica revije Vogue Enfants je očarala bralce in ji prinesla laskav naziv, njena manekenska kariera pa je poskočila. Sodelovala je z nekaterimi največjimi svetovnimi modnimi znamkami, vključno z Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren in Hugo Boss.

Danes Thylane živi v Parizu in poleg manekenstva uspešno gradi tudi podjetniško kariero v svetu mode in lepote.