Thylane Blondeau danes
Novice

Najlepša ženska na svetu je uradno oddana

S.B.
10. 03. 2026 07.59
0

Francoska manekenka in javna osebnost Thylane Blondeau ki je kot otrok postala svetovno znana kot najlepša deklica na svetu je navdušila svoje milijone sledilcev na Instagramu z objavo, v kateri je potrdila svojo zaroko. Par naj bi se zaroke veselil med romantičnim potovanjem v Grčiji.

Ime Thylane Blondeau vam verjetno ne pomeni kaj dosti, v Googlu pa boste ob njenem imenu videli izpisan naziv ''najlepša deklica na svetu''. 

Blondeaujeva je hči francoskega nogometaša Patricka Blondeauja in televizijske voditeljice Veronique Loubry. Svetovno slavo je pridobila že kot otrok, ko so jo pri samo treh letih poimenovali za "najlepšo deklico na svetu". Vse od takrat so oči svetovne javnosti uprte vanjo.

Stara je bila komaj tri leta, ko jo je na Elizejskih poljanah opazil agent oblikovalca Jeana Paula Gaultierja in jo poslal na modno pisto.

Naslovnica revije Vogue Enfants je očarala bralce in ji prinesla laskav naziv, njena manekenska kariera pa je poskočila. Sodelovala je z nekaterimi največjimi svetovnimi modnimi znamkami, vključno z Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren in Hugo Boss.

Danes Thylane živi v Parizu in poleg manekenstva uspešno gradi tudi podjetniško kariero v svetu mode in lepote.

Thylane Blondeau
Thylane Blondeau FOTO: Profimedia

Zaroko potrdila na Instagramu

Thylane je fotografije iz Grčije, kjer se je zgodila zaroka, objavila na svojem Instagram profilu in navdušila sledilce. Njena objava ni potrebovala veliko dodatih besed – slike so govorile same zase: zaljubljena, nasmejana in srečna, obkrožena z romantičnim ambientom ob morju. 

"Rekla sem DA svojemu najboljšemu prijatelju. Na zdravje na večnost," je zapisala ob fotografijah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par je sicer v razmerju že nekaj časa, saj sta se začela v javnosti skupaj pojavljati že od leta 2022. Zaročenec, Benjamin Attal, je priljubljeni francoski igralec in DJ.

Vir: Unilad.com, Inkl.com

Thylane Blondeau zaroka najlepša deklica na svetu Benjamin Attal manekenka
