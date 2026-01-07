Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?

Tehnologija je postala tako prepletena z našimi življenji, da jo pogosto sploh ne opazimo več. Od pametnih telefonov in računalnikov do čipov, ki poganjajo skoraj vsako napravo okoli nas – digitalni svet je postal naš stalni spremljevalec, piše zimo.dnevnik.hr. Leto 2025 je bilo še posebej prelomno, saj je umetna inteligenca prvič stopila iz ozadja in postala ključni igralec v številnih panogah. Pogledali smo, kaj je zaznamovalo preteklo leto in kakšne tehnološke premike lahko pričakujemo v 2026.

2025: leto, ko je umetna inteligenca dobila novo vlogo

Umetna inteligenca je v preteklosti služila predvsem kot pomočnik, ki je olajšal določene naloge. V 2025 pa je naredila velik korak naprej. Tako imenovana agentna AI je začela samostojno načrtovati, izvajati in nadzirati kompleksne procese. Za uporabnike to pomeni pametnejše digitalne pomočnike, manj ročnega dela in avtomatizacijo, ki se prilagaja posamezniku.

Velika sprememba se je zgodila tudi na področju strojne opreme. AI se je preselila iz oblaka neposredno v naprave, kar je prineslo hitrejše odzive, več zasebnosti in manjšo porabo energije. Telefoni, prenosniki in celo gospodinjski aparati so začeli obdelovati podatke lokalno, kar je omogočilo bolj naravno interakcijo in takojšnje odzive. Proizvajalci čipov so se odzvali z razvojem specializiranih procesorjev, zasnovanih izključno za umetno inteligenco. Ti novi čipi so učinkovitejši, hitrejši in energijsko varčnejši, kar je pospešilo rast podatkovnih centrov in zmogljivost naprav.

Pomemben premik se je zgodil tudi na področju virtualne resničnosti. XR tehnologije so se iz nišnih igračk prelevile v uporabna orodja za izobraževanje, medicino, industrijo in oblikovanje. Umetna inteligenca je omogočila bolj naravno upravljanje – z glasom, pogledom in kretnjami. Programi za ustvarjanje vsebin so postali pravi digitalni sodelavci. Programska oprema danes predlaga rešitve, izboljšuje fotografije, ureja videe in pomaga pri pisanju. Uporabnik mora le jasno izraziti, kaj želi doseči. Ker se količina podatkov nenehno povečuje, je kibernetska varnost stopila v novo obdobje. AI sistemi zaznavajo grožnje v realnem času, a hkrati tudi kibernetski kriminalci uporabljajo napredne algoritme za napade. Svet se je znašel v obdobju digitalnega dvoboja, kjer se obe strani zanašata na umetno inteligenco. Tehnologija je postala tudi bolj "čutna". Računalniki danes razumejo govor, slike, video in besedilo hkrati, kar omogoča naravnejšo komunikacijo. Brskalniki z umetno inteligenco prepoznajo kontekst in uporabniku ponudijo povzetke ter odgovore, kot bi jih podal človek.

Kaj prinaša leto 2026?

Čeprav je prihodnost tehnologije vedno težko napovedati, se že kažejo jasni trendi, ki bodo oblikovali leto 2026. Strokovnjaki pričakujejo razvoj superračunalniških platform, ki bodo združevale različne vrste procesorjev in omogočale izjemno kompleksne simulacije ter hitrejši razvoj novih tehnologij. Umetna inteligenca se bo še bolj preselila neposredno v naprave. Pametni telefoni, avtomobili, nosljivi pripomočki in industrijski stroji bodo delovali hitreje in bolj zanesljivo, neodvisno od internetne povezave. Vzporedno se krepi trend odprtih čipov, kot je arhitektura RISCV, ki državam in podjetjem omogoča večjo tehnološko neodvisnost.

Operacijski sistemi bodo vse bolj zasnovani okoli umetne inteligence. Namesto klasičnih menijev bodo uporabniki komunicirali z osrednjim AI asistentom, ki bo organiziral delo, predlagal rešitve in prevzemal rutinske naloge. Roboti bodo postopoma prehajali iz industrijskih hal v vsakdanje življenje. Avtonomni sistemi bodo pomagali v logistiki, proizvodnji in celo v gospodinjstvih. Koncept sodelovanja med človekom in AI bo postal standard – ljudje bodo prevzemali ustvarjalne in strateške naloge, medtem ko bo umetna inteligenca skrbela za ponavljajoče se procese.

Nosljiva tehnologija bo postala osebni zdravstveni svetovalec. Naprave bodo spremljale vitalne funkcije, analizirale podatke in uporabniku ponujale prilagojene nasvete ter opozorila. Preventiva bo dobila povsem novo dimenzijo. Pametni domovi in pametna mesta bodo postali še bolj povezani. Internet stvari bo prešel v fazo inteligentne infrastrukture, kjer bodo promet, energija in javne storitve delovale usklajeno in učinkovito. Kvantno računalništvo se bo približalo resničnim aplikacijam. Čeprav še ni del vsakdana, se pričakujejo prvi konkretni preboji, ki bodo vplivali na znanost, farmacijo, energetiko in druge panoge. Umetna inteligenca bo tako še bolj vpeta v naše življenje, naprave bodo postale pametnejše, digitalni svet pa še bolj prepleten z resničnim. Kako hitro bomo sprejeli te spremembe, bo odvisno predvsem od naše pripravljenosti, da nove tehnologije razumemo, preizkusimo in vključimo v vsakdan.

