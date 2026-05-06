Umrl milijarder in ustanovitelj CNN, ki je spremenil svet televizijskih novic

Kdo je bil Ted Turner in zakaj je bil tako pomemben

Ted Turner je veljal za pionirja sodobnih medijev. Rodil se je leta 1938 in iz družinskega oglaševalskega podjetja ustvaril pravi medijski imperij, ki je zajemal televizijske mreže, šport in zabavo. Njegov največji dosežek je bila ustanovitev CNN leta 1980, prve televizijske mreže, ki je ponujala novice štiriindvajset ur na dan. Ta poteza je bila sprva tvegana, vendar je, kot poudarjajo tuji mediji, popolnoma preoblikovala globalno novinarsko industrijo in način spremljanja aktualnih dogodkov.

Revolucija televizijskih novic in vpliv na svet

Ustanovitev CNN je pomenilo prelomnico v zgodovini medijev. Turner je s tem projektom ustvaril nov standard poročanja, kjer so gledalci lahko v realnem času spremljali dogodke po svetu. Washington Post je izpostavil, da je Turner s svojo vizijo postavil temelje današnjim digitalnim platformam in družbenim omrežjem, saj je koncept neprekinjenega pretoka informacij postal ključni del sodobne komunikacije. Poleg CNN je ustvaril tudi druge pomembne televizijske kanale, kot so TBS, TNT in Cartoon Network, ki so dodatno utrdili njegov vpliv na globalno medijsko krajino.

Zasebno življenje in zakon z Jane Fonda

Turner je bil znan tudi po svojem razgibanem zasebnem življenju. Med drugim je bil poročen z igralko Jane Fonda, njun zakon pa je veljal za enega najbolj odmevnih v svetu slavnih, kot navajajo številni mediji, med njimi tudi Bild. Bil je karizmatičen in pogosto kontroverzen, zaradi česar si je prislužil vzdevek glas juga, a hkrati ostal eden najbolj prepoznavnih obrazov ameriškega podjetništva.

Bolezen in zadnja leta življenja

Leta 2018 je Turner javno razkril, da trpi za Lewyjevo demenco, progresivno nevrološko boleznijo. Po navedbah Washington Posta se je v zadnjih letih soočal z zdravstvenimi izzivi, ki so vplivali na njegovo javno življenje. Umrl je 6. maja 2026, novico pa je prva potrdila prav CNN, televizija, ki jo je sam ustvaril.

Filantropija in zapuščina

Poleg poslovnih dosežkov je Turner pustil močan pečat tudi kot filantrop. Doniral je preko milijardo evrov za projekte Združenih narodov in se aktivno zavzemal za varstvo okolja. Bil je tudi eden največjih zasebnih lastnikov zemljišč v Združenih državah Amerike in pomemben zagovornik ohranjanja narave.

