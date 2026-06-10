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Novice

Tanja Fajon znova uživa na motorju

S.B.
10. 06. 2026 11.30
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Slovenska političarka Tanja Fajon je delila simbolično objavo, ki označuje začetek novega obdobja v njenem življenju in karieri. Na fotografiji, objavljeni na družbenih omrežjih, se je ponovno pojavila na motorju, kar je v zadnjih letih postalo ena njenih prepoznavnejših prostočasnih aktivnosti.

Gre za nadaljevanje njene motoristične zgodbe, ki jo spremlja že nekaj časa. Fajonova je namreč izpit za motor opravila v zadnjem obdobju, potem ko je po lastnih besedah dolgo odlašala z odločitvijo, deloma tudi zaradi preteklih neprijetnih izkušenj na cesti. S tem je uresničila željo, ki jo je spremljala več let in se pridružila vse večjemu številu motoristov v Sloveniji.

V zapisu se je Fajonova spomnila svojega političnega delovanja in izkušenj zadnjih 17 let, ki jih opisuje kot aktivno obdobje, polno izzivov in odgovornosti. Ob tem je dodala, da ji novo poglavje prinaša tudi več časa zase in za prijatelje, kar nakazuje na nekoliko bolj umirjen ritem po intenzivnih letih v politiki.

Simbol svobode in novih začetkov

V javnih objavah in preteklih izjavah je Fajonova večkrat poudarila, da ji vožnja z motorjem predstavlja občutek svobode, sprostitve in odmika od zahtevnega političnega ritma. Tudi tokratna objava pa ni ostala neopažena. Številni so jo interpretirali kot simbol svobode, novega začetka in osebnega ravnovesja. Fajonova je ob tem poudarila tudi pomen mirnih misli in varnosti na cesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fajonova ni edina v slovenskem političnem prostoru, ki jo povezuje ljubezen do motorjev. V preteklosti je bila večkrat opažena tudi v družbi predsednice države Nataše Pirc Musar, s katero sta se skupaj odpravili na motoristični izlet po Gorenjski, kjer sta si med drugim privoščili tudi postanek za sladoled.

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