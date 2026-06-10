Tanja Fajon znova uživa na motorju

Gre za nadaljevanje njene motoristične zgodbe, ki jo spremlja že nekaj časa. Fajonova je namreč izpit za motor opravila v zadnjem obdobju, potem ko je po lastnih besedah dolgo odlašala z odločitvijo, deloma tudi zaradi preteklih neprijetnih izkušenj na cesti. S tem je uresničila željo, ki jo je spremljala več let in se pridružila vse večjemu številu motoristov v Sloveniji.

V zapisu se je Fajonova spomnila svojega političnega delovanja in izkušenj zadnjih 17 let, ki jih opisuje kot aktivno obdobje, polno izzivov in odgovornosti. Ob tem je dodala, da ji novo poglavje prinaša tudi več časa zase in za prijatelje, kar nakazuje na nekoliko bolj umirjen ritem po intenzivnih letih v politiki.