Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ

Dolga leta so videoigre veljale za enega glavnih krivcev za slabšo koncentracijo in lenobo.Najnovejše raziskave pa sedaj kažejo drugačno sliko, in sicer, da lahko videoigre v nekaterih primerih celo koristijo razvoju kognitivnih sposobnosti.

Ali ste tudi vi zasvojeni z igranjem videoigric?

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci analizirali podatke skoraj 9.900 otrok, starih med 9 in 10 let, ki so sodelovali v obsežni ameriški raziskavi ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development). Otroci so poročali, koliko časa dnevno preživijo ob različnih zaslonih, televiziji, družbenih omrežjih in videoigrah.

Dve leti kasneje so znanstveniki ponovno testirali njihove sposobnosti. Kot piše Science Daily, so otroci, ki so igrali videoigre več od povprečja, v tem obdobju pokazali približno 2,5 točke večji porast IQ v primerjavi z vrstniki.

Pomembno je, da so raziskovalci pri analizi upoštevali tudi genetiko in socialno okolje, zato rezultatov ni mogoče pripisati 'boljšemu ozadju' otrok.