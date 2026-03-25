Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo

Sydney Sweeney nadaljuje svojo zgodbo z znamko perila Syrn. Nedavno je objavila nove fotografije, ki napovedujejo prihod kolekcije "Seductress Drop 2", ki jo oboževalci blagovne znamke že nestrpno pričakujejo. Page Six izpostavlja, da se kolekcija osredotoča na senzualne podobe in predstavlja nov pogled na zapeljivo perilo, vključno z uporabo rdeče vrtnice kot ključnega modnega dodatka.
Vroče fotografije napovedale novo kolekcijo
Osrednji motiv kampanje, kot podrobno opisujejo viri, med katerimi je tudi Page Six, je svetlo rdeča vrtnica, ki jo Sweeney uporablja kot prefinjen in sugestiven dodatek ter rdečo nit svoje nove kolekcije. Vroče fotografije, ki prikazujejo Sydney Sweeney v spodnjem perilu, so hitro pritegnile pozornost in postale viralne.
Kako se je začela njena pot v svetu spodnjega perila?
Njena pot v svet spodnjega perila se je začela relativno nedavno, a zelo premišljeno. Sydney Sweeney je znamko Syrn začela razvijati že leta 2024, pri čemer jo je vodila predvsem osebna izkušnja z lastnim telesom in pomanjkanjem vključujočih, a hkrati estetsko dovršenih kosov perila na trgu.
Ob uradnem lansiranju januarja 2026 je pozornost pritegnila z drzno marketinško potezo, ko je na hollywoodskem napisu obesila modrčke, kar je sprožilo veliko medijske pozornosti, poroča avstarlski spletni portal. Prva kolekcija Seductress je bila razprodana skoraj takoj, kar je potrdilo močno zanimanje za njeno vizijo, ki združuje zapeljivost, udobje in idejo, da se mora ženska v perilu najprej dobro počutiti sama s sabo, piše The Wed.
Vir: pagesix.com, news.com.au, thewed.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV