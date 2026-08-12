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Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več

B.R.
12. 08. 2026 11.07
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Sredstva za letošnje subvencije za nakup električnih koles so skoraj porabljena. Državna družba Borzen je prejela že okoli 4300 vlog, skupna vrednost zaprošenih subvencij pa je presegla 1,9 milijona evrov. Na voljo sta bila dva milijona evrov, dodatnega denarja pa letos ne bo.

Za električna kolesa na voljo še manj kot 100.000 evrov

Javni poziv za subvencioniranje nakupa električnih koles se približuje koncu. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in energetiko je bilo do zdaj vloženih približno 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij.

Ker je bilo za letošnji poziv zagotovljenih dva milijona evrov, je razpoložljivega denarja ostalo le še za manjši del novih vlog.

Ministrstvo opozarja, da se bo javni poziv zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu zaključil. Kdor želi še oddati vlogo, mora zato spremljati aktualno stanje razpoložljivih sredstev.

Sredstva za letošnje subvencije za nakup električnih koles so skoraj porabljena.
Sredstva za letošnje subvencije za nakup električnih koles so skoraj porabljena. FOTO: Shutterstock

Dodatnega denarja letos ne bo

Za marsikoga, ki je nakup električnega kolesa načrtoval v prihodnjih mesecih, je pomembna predvsem ena informacija: letošnji razpis ne bo dodatno financiran.

Kot so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, so bila razpisana vsa sredstva, ki so bila za ta ukrep predvidena v letošnjem letu. Povečanja sredstev na aktualnem javnem pozivu zato ne bo.

Sredstva so bila predvidena v okviru programa porabe sredstev podnebnega sklada za obdobje 2025–2028, in sicer v sklopu ukrepov za brezemisijska vozila ter polnilno in oskrbovalno infrastrukturo.

V treh letih več kot 18.000 subvencioniranih koles

Letošnji poziv je del širšega državnega spodbujanja uporabe električnih koles. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko navaja, da je država v zadnjih treh letih za subvencije namenila skupno 8,1 milijona evrov.

S tem je bila subvencionirana nabava več kot 18.000 mestnih in tovornih električnih koles.

Na ministrstvu ocenjujejo, da so ukrepi prispevali k pogostejši uporabi trajnostnih prevoznih sredstev, tudi pri vsakodnevnih poteh na delo.

Kaj bo s subvencijami v prihodnje?

Prihodnost subvencij za električna kolesa še ni povsem določena.

Denar zanje prihaja iz nacionalnih sredstev podnebnega sklada, ki niso neomejena. Nadaljnje financiranje bo zato odvisno od tega, kako bodo razporejena sredstva med posamezne ukrepe v novem programu porabe podnebnega sklada.

Kot so napovedali na ministrstvu, pristojnem za okolje in prostor, bo vlada novi program predvidoma obravnavala jeseni.

To pomeni, da morebitne prihodnje subvencije za električna kolesa trenutno še niso zagotovljene. O tem, ali bodo na voljo nova sredstva in pod kakšnimi pogoji, bo tako znano več po sprejetju novega programa.

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Viri: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Vlada Republike Slovenije, Borzen

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KOMENTARJI (1)

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tinie100 13. 08. 2026 09.33
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Ta vlada dela dobro. Subvencionirajo naj navadna kolesa, ne pa električna. Zakaj bi jaz subvencioniral nakup električarja, sam pa se vozim na žgance ?!?
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