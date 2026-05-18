Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Stojan Auer - 4
Novice

Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"

S.B.
18. 05. 2026 09.14
0

Nekdanji televizijski voditelj in medijski obraz Stojan Auer je sporočil žalostno vest, umrla je njegova soproga Karmen Auer. V ganljivem zapisu se je od nje poslovil z besedami, ki so se dotaknile številnih sledilcev in prijateljev družine.

"Počivaj v miru in hvala ti za vse moja zlata Carmica. Neizmerno te bom pogrešal," je zapisal Stojan Auer. Dodal je, da njegova soproga ni bila le življenjska sopotnica od njegovega 19. leta starosti, temveč tudi "super soproga, mami in babi". V objavi je poudaril, da je bila "biser njegovega življenja in največji del njegove kariere".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od Karmen Auer se je poslovila tudi njuna hči Sandra Auer

V svoji objavi je zapisala, da ni besed, ki bi opisale bolečino ob izgubi mame. Ob tem se ji je zahvalila za brezpogojno ljubezen, toplino, podporo in vse življenjske lekcije, ki ji jih je predala.

Novica o smrti Karmen Auer je sprožila številne odzive sožalja in podpore javnosti. Družina Auer velja za eno bolj prepoznavnih medijskih družin v Sloveniji, Stojan Auer pa je zaznamoval predvsem televizijski prostor v devetdesetih letih.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Stojan Auer Karmen Auer Sandra Auer Slovenija izguba
Seksi

Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli

Novice

Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri

Moskisvet.com Njegova smrt je pretresla svet: Te so bile njegove zadnje besede
24ur.com Umrla žena politika in voditelja Stojana Auerja
24ur.com Kdo je bil Aleš Šutar – za prijatelje Aco?
Moskisvet.com Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
24ur.com 'Najtežje je ustvariti novo normalo brez osebe, ki smo jo izgubili'
Bibaleze.si V žalostnem trenutku sta jo podpirala njena otroka
24ur.com Brat ubitega Aleša: Za tabo je ostala velika praznina
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703