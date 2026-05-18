Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"

"Počivaj v miru in hvala ti za vse moja zlata Carmica. Neizmerno te bom pogrešal," je zapisal Stojan Auer . Dodal je, da njegova soproga ni bila le življenjska sopotnica od njegovega 19. leta starosti, temveč tudi "super soproga, mami in babi" . V objavi je poudaril, da je bila "biser njegovega življenja in največji del njegove kariere".

V svoji objavi je zapisala, da ni besed, ki bi opisale bolečino ob izgubi mame. Ob tem se ji je zahvalila za brezpogojno ljubezen, toplino, podporo in vse življenjske lekcije, ki ji jih je predala.

Novica o smrti Karmen Auer je sprožila številne odzive sožalja in podpore javnosti. Družina Auer velja za eno bolj prepoznavnih medijskih družin v Sloveniji, Stojan Auer pa je zaznamoval predvsem televizijski prostor v devetdesetih letih.