Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši

Joan Collins in Percy Gibson: 32 let razlike, a ljubezen še vedno traja

Igralka Joan Collins, ki jo številni poznajo predvsem po vlogi Alexis Carrington v priljubljeni seriji Dinastija, je že dolgo dokaz, da življenje po devetdesetem letu še zdaleč ni nujno umirjeno. Maja 2026 je dopolnila 93 let, njen mož Percy Gibson pa je star 61 let. Med njima je tako kar 32 let razlike. Kljub temu sta letos praznovala že 24. obletnico poroke. Kot je poročal People, je igralka ob tej priložnosti možu na družbenih omrežjih namenila ljubeče sporočilo in se mu zahvalila, ker ji polepšuje življenje. Njuna zgodba je zanimiva tudi zato, ker se Collinsova pred srečanjem z Gibsonom ni nameravala ponovno poročiti. Za seboj je imela že štiri zakone in precej burno ljubezensko preteklost.

icon-expand Joan Collins in Percy Gibson sta se spoznala leta 2000 v San Franciscu. FOTO: Profimedia

Najprej prijateljstvo, šele nato ljubezen

Joan Collins in Percy Gibson sta se spoznala leta 2000 v San Franciscu, ko je igralka nastopala v gledališki predstavi Love Letters, Gibson pa je sodeloval kot producent. Med skupnim delom sta se zbližala, začela preživljati čas skupaj in ugotovila, da ju povezuje več kot zgolj delo. Collinsova je pozneje pojasnila, da sta se pred poroko dobro spoznala in da je prav njuno prijateljstvo postavilo trdne temelje za zakon. Poročila sta se leta 2002 v Londonu. Za Collinsovo je bil to peti zakon, a po lastnih besedah tudi najuspešnejši. V pogovoru za E! News je poudarila, da se imata rada tudi kot človeka in prijatelja, ne le kot zakonca oziroma ljubimca. Prav v tem naj bi bila skrivnost njunega odnosa. Poleg privlačnosti ju povezujejo skupne vrednote, smisel za humor in veselje do življenja.

Starost je zanjo samo številka

icon-expand Starost je zanjo samo številka. FOTO: Profimedia

Collinsova se nikoli ni pretirano obremenjevala z mnenji drugih o starostni razliki. Ko so jo spraševali, ali jo skrbi, da je njen mož toliko mlajši, je odgovorila s svojim značilnim črnim humorjem. Njena poanta je bila preprosta: starost sama po sebi ne pove, ali je odnos dober. V intervjuju za britanski The Guardian je leta 2023, ko je praznovala 90. rojstni dan, povedala, da je z Gibsonom poročena že 21 let in da je njun zakon čudovit. Takrat je tudi poudarila, da se še vedno veseli življenja in da se ne počuti tako staro, kot kaže številka. Gibsona opisuje kot prijaznega, duhovitega in skrbnega človeka, ki ji stoji ob strani tudi pri delu. Skupaj potujeta, obiskujeta dogodke in sodelujeta pri gledaliških projektih.

Pred Percyjem je imela štiri može

Ljubezenska pot Joan Collins ni bila vedno preprosta. Pred Gibsonom je bila poročena z igralcem Maxwellom Reedom, s katerim se je poročila leta 1952. Zakon se je končal po štirih letih. Leta 1963 se je poročila z igralcem in glasbenikom Anthonyjem Newleyjem. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, Tara in Alexander. Po ločitvi leta 1971 se je leta 1972 poročila s poslovnežem Ronom Kassom, s katerim ima hčerko Katy. Tudi ta zakon se je končal z ločitvijo. Njen četrti mož je bil Šved Peter Holm. Poročila sta se leta 1985, ločila pa že dve leti pozneje. Po tej izkušnji je Collinsova sprva menila, da se ne bo več poročila. Nato je spoznala Gibsona in si premislila.

Kaj je skrivnost njunega dolgega zakona?

Collinsova in Gibson ne skrivata, da je za uspešen zakon potrebno delo. Pomembni so medsebojna podpora, spoštovanje in sposobnost, da se partnerja veselita tudi majhnih vsakdanjih trenutkov. Igralka je v preteklosti omenila tudi, da si je treba znati vzeti čas zase. Čeprav veliko časa preživita skupaj, imata vsak svoje interese in prostor. Njuno razmerje tako ni odvisno zgolj od romantičnih gest, temveč tudi od tega, da se dobro razumeta v vsakdanjem življenju.

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