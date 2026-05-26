Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok

Več kot 345.000 e-vinjet bo poteklo junija

Družba Dars opozarja, da bo v juniju potekla veljavnost skupno 345.340 letnim e-vinjetam. Gre za enega večjih valov izteka veljavnosti v letu, zato pričakujejo povečano število obnovitev v začetku meseca. Največ e-vinjet bo poteklo prav v prvih dneh junija: - 5. junij: 103.912 e-vinjet - junij: 44.922 e-vinjet - junij: 16.129 e-vinjet Kot opozarjajo pri Darsu, so to dnevi, ko bo največ voznikov hkrati potrebovalo novo veljavno vinjeto, kar lahko povzroči tudi več gneče pri nakupih in preverjanju.

Dars opozarja na junijski rok.

Kako preveriti veljavnost e-vinjete

Dars uporabnikom svetuje, da veljavnost svoje e-vinjete preverijo pravočasno, saj se tako lahko izognejo kaznim in nevšečnostim na cestah. Najbolj enostaven način je uporaba mobilne aplikacije eVinjeta, ki jo je Dars aktiviral v začetku marca. Aplikacija omogoča: - hitro preverjanje veljavnosti vinjete - pregled datuma poteka - enostavno iskanje po registrski tablici Uporabnik preprosto fotografira registrsko oznako vozila, sistem pa sam prikaže status veljavnosti, kar bistveno poenostavi postopek.

Kje kupiti veljavno e-vinjeto

Pri Darsu poudarjajo, da je najvarnejši nakup e-vinjete možen v uradnih prodajnih kanalih. Ti vključujejo: - uradno spletno trgovino Dars - bencinske servise Poleg tega so na voljo tudi fizična prodajna mesta in DarsGo servisi na ključnih lokacijah po Sloveniji. Pri tem opozarjajo, da drugi spletni ponudniki pogosto delujejo kot nepooblaščeni preprodajalci, kar lahko prinese tveganja za uporabnike.

Darsovo opozorilo voznikom

Dars voznike posebej opozarja, naj ne čakajo do zadnjega trenutka. Če vozilo uporablja avtoceste ali hitre ceste brez veljavne e-vinjete, lahko to pomeni globo in dodatne stroške. Zato priporočajo: - pravočasno preverjanje veljavnosti - ureditev nove vinjete še pred iztekom - uporabo uradnih prodajnih poti