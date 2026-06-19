Vsi govorijo o njenem talentu, zdaj jo čaka največja priložnost doslej

Julij v Laškem je že tradicionalno v znamenju enega največjih glasbenih dogodkov pri nas: Festival Laško Pivo in cvetje, letos pa bo oder še posebej živahen – ob uveljavljenih imenih bodo nanj stopili tudi sveži, še neodkriti izvajalci. Laško Glasbeni poligon je nov projekt, ki perspektivne glasbenike skozi izzive, nastope in medijsko podporo pripelje vse do odra Festivala Laško Pivo in cvetje, kjer jim daje priložnost, da se izpostavijo in dokažejo pred širšo publiko. Na Zadovoljna.si in Moškisvet.com smo v preteklih tednih že spoznali dvanajst finalistov, zdaj pa je čas še za zadnjo četverico, ki zaokroža letošnji izbor. Tokrat vam predstavimo skupino Jacksoni, Dvojčici, Vipavski kvintent in Samanto Kunšt.

Jacksoni: Primorski pop-rock band, ki je nastal med korono

Jacksoni so energična zasedba, ki s svojo glasbo uspešno združuje nalezljiv pop-rock zvok z rahlim pridihom nostalgije. Skupino sestavlja pet primorskih fantov, ki jih povezuje iskrena ljubezen do glasbe ter želja po ustvarjanju nečesa svežega in hkrati lastnega. Njihova glasbena zgodba se je začela v času korone, ko so, sprva brez večjih načrtov, združili svoje ideje in talente. Vsak član je prihajal iz drugačnega glasbenega okolja, prav ta raznolikost pa je danes ključ njihove prepoznavnosti. S kombinacijo različnih stilov ustvarjajo unikaten zvok, ki ga zaznamuje energija, ritem in občutek za dober žur. Jacksoni ustvarjajo glasbo, ki vabi k plesu, sproščenemu druženju in večerom, ki trajajo pozno v noč. Če bi se opisali z eno besedo, bi bila to energija. Eden njihovih najbolj nepozabnih trenutkov je bil prvi večji nastop po koncu koronskega obdobja. Skupine občinstvo ni pričakovalo, a se je večer hitro razvil v pravi žur – prvi po treh letih, kar je pustilo močan pečat tako na bendu kot na poslušalcih. Nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje bi zanje pomenil pomemben korak naprej, preboj v ospredje slovenske glasbene scene, dodatno motivacijo in potrditev, da s svojo zgodbo in energijo hodijo v pravo smer.

icon-expand Jacksoni FOTO: Arhiv naročnika

Dvojčici: Pozitivna energija na kvadrat

Dvojčici Katja in Mihaela sta glasbeni ustvarjalki, ki ju povezuje iskrena ljubezen do glasbe, dobra energija in dolgoletno skupno ustvarjanje. Ob slovenski glasbi sta odraščali, z njo doživeli številne lepe trenutke, danes pa si želita to strast nadgraditi in jo deliti tudi z drugimi. Njuna glasbena pot se je začela že v otroštvu, najprej na manjših odrih, danes pa vse bolj samozavestno stopata pred občinstvo. Odločitev, da ustvarita skupno glasbeno zgodbo kot dvojec, je prišla spontano, a povsem naravno. Prav posebna vez dvojčic ju tudi najbolj loči od drugih, poleg energije, ki jo prineseta na oder, in usklajenosti, ki se čuti v vsakem nastopu. Na odru vedno dajeta svoj maksimum, njun cilj pa je ustvarjati glasbo, ki hitro zleze v uho, napolni plesišče in dvigne razpoloženje. Želita si, da ljudje na njunih nastopih pozabijo na skrbi, se sprostijo in skupaj z njima uživajo v glasbi. Tistim, ki ju še ne poznajo, se predstavljata kot svež in vesel obraz na glasbeni sceni. Projekt Laško Glasbeni poligon vidita kot odlično priložnost za preboj, nove izkušnje in stik z občinstvom. Nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje pa bi zanju pomenil uresničitev otroške želje, priložnost, da stopita na velik oder, pokažeta, kaj znata, ter svojo energijo in veselje do glasbe podelita s širšo publiko.

icon-expand Dvojčici FOTO: Arhiv naročnika

Vipavski kvintet: Ko primorska veselost sreča narodnozabavni zvok

Vipavski kvintet je mlad narodnozabavni ansambel iz spodnje Vipavske doline, natančneje iz Prvačine, ki ga zaznamujeta primorska veselost in iskrena predanost glasbi. Od svojega nastanka leta 2019 člani vztrajno gradijo svojo glasbeno pot, ob tem pa ohranjajo pristno energijo in povezanost, ki ju prenašajo tudi na občinstvo. Skupino sestavlja sedem prijateljev, njihova zgodba pa se je začela spontano, z nastopom na abrahamu, kjer so se zbrali za enkraten dogodek, a hitro ugotovili, da med njimi obstaja posebna kemija. Prav ta začetna izkušnja jih je spodbudila, da so nadaljevali skupaj. Njihov repertoar temelji na narodnozabavni glasbi – od zimzelenih Avsenikovih viž do skladb iz zakladnice Alpskega kvinteta, vse bolj pa posegajo tudi po avtorskih skladbah. Posebnost Vipavskega kvinteta je prav to, da kot kvintet izhajajo iz goriškega okolja, kjer takšna zasedba ni najbolj značilna, zato s svojo glasbo prinašajo svežino in nekaj drugačnega. Kot sami pravijo, so predvsem veseljaki, ki brez dobre volje nikoli ne stopijo na oder. Z glasbo potujejo po Sloveniji, spoznavajo nove ljudi in širijo dobro voljo, ki jo nosijo s seboj. Med njihovimi najlepšimi spomini izstopa nastop na Južnem Tirolskem, v prihodnje pa si želijo tudi nastopa na festivalu Laško Pivo in cvetje, ki bi zanje pomenil uresničitev velike želje, pomembno novo izkušnjo ter priložnost za nova poznanstva in glasbene povezave.

icon-expand Vipavski kvintet FOTO: Arhiv naročnika

Samanta Kunšt: Energija, čustva in balkanski ritmi

Samanta Kunšt je mlada pevka, ki svojo glasbeno pot gradi na močni odrski energiji, emociji in ljubezni do balkanske glasbe. Nastopala je že v oddajah, kot so Zvezde Granda in V petek zvečer, kjer je pokazala svojo izraznost in stik z občinstvom, ki jo spremlja tudi na koncertnih odrih. Njena glasbena zgodba se je začela že v osnovni šoli, ko je obiskovala pouk kitare, kjer jo je učiteljica dodatno spodbudila k razvijanju pevskega talenta. Prvič je stopila na oder na valeti, prava ljubezen do nastopanja pa se je razvila v srednji šoli, ko je bila del šolskega benda. Takrat je skozi številne nastope dokončno začutila, da je glasba njena pot. Odlikujejo jo sproščenost, spontanost in energičnost, ki jo prenaša tako v interpretacijo kot v stik z občinstvom. Njen repertoar sestavljajo znane balkanske uspešnice izvajalcev, kot so Magazin, Parni Valjak, Ceca, Dino Merlin, Severina, Nina Badrić in Jelena Rozga, kar njenim nastopom daje prepoznavno čustveno in plesno noto. Od drugih finalistov jo loči dejstvo, da nastopa kot solistka, pri čemer na oder prinaša izrazito žensko energijo, samozavest in čustveno interpretacijo. Nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje bi zanjo pomenil odskočno desko, uresničitev sanj in priložnost, da stopi na enega največjih odrov ter svojo energijo in talent predstavi širši publiki.

icon-expand Samanta Kunšt FOTO: Arhiv naročnika