Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
peter vilfan
Novice

Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija

B.R.
10. 11. 2026 08.28
0

Nekdanji košarkar in športni komentator Peter Vilfan je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da je bil sprejet v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ga čaka operativni poseg.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Peter Vilfan je ob fotografiji iz kliničnega centra razkril, da je bil sprejet na Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja. Kot je zapisal, ga poseg čaka jutri zjutraj, če bo vse potekalo po načrtih, pa naj bi bolnišnico zapustil že v sredo.

"Danes sprejet, jutri zjutraj bo opravljen poseg in v sredo grem domov! Hitro, kvalitetno in uspešno! Kot mora biti in tudi bo! Verjamem in zaupam!" je zapisal Vilfan.

Za zdaj podrobnosti o razlogih za operacijo ni razkril.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Peter Vilfan, rojen 29. junija 1957 v Mariboru, velja za enega najvidnejših slovenskih košarkarjev. Svojo športno pot je začel v Mariboru, nato pa igral za splitsko Jugoplastiko, ljubljansko Olimpijo in beograjski Partizan. Največji pečat je pustil prav v dresu Olimpije, kjer je igral v dveh obdobjih.

Pomemben mejnik v njegovi karieri je bilo svetovno prvenstvo leta 1978 v Manili na Filipinih, kjer je z jugoslovansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka. Z reprezentanco je osvojil tudi srebrno in dve bronasti medalji na velikih mednarodnih tekmovanjih. Za jugoslovansko reprezentanco je po podatkih Cedevite Olimpije odigral 121 tekem.

Posebno mesto ima tudi v zgodovini slovenske košarke, saj je bil prvi kapetan slovenske moške članske reprezentance po osamosvojitvi Slovenije. Za Slovenijo je prvič nastopil leta 1992.

Po koncu igralske kariere se je uveljavil kot košarkarski trener in televizijski športni komentator. Dolga leta je spremljal največje košarkarske dogodke, med drugim evropska in svetovna prvenstva ter olimpijske igre. Številni gledalci se ga še posebej spominjajo po čustvenem komentiranju nastopov slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2017, ko je Slovenija osvojila zgodovinski naslov evropskega prvaka.

Leta 2013 je bil sprejet v Hram slovenskih športnih junakov, leta 2014 pa je prejel Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek.

Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Preberi še
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Preberi še
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Peter Vilfan košarka UKC Ljubljana operacija športni komentator šport
Novice

Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira

24ur.com Jasmin Stavros premeščen v drugo bolnišnico: Delamo vse, kar lahko
24ur.com Slovenski metalec kopja huje poškodovan na treningu
24ur.com Cerkvenik po prihodu k Olimpiji: Komaj čakam, da začnemo delati
24ur.com Legendarni Merckx zapustil bolnišnico
24ur.com Boris Vidović po Kmetiji išče ljubezen v resničnostni oddaji Otok ljubezni
24ur.com Zdravstveno stanje Halida Bešlića stabilno, a ostaja v bolnišnici
24ur.com Nekdanji bobnar skupine Bijelo dugme: Strašno me boli, čakam na operacijo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2039