Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija

Peter Vilfan je ob fotografiji iz kliničnega centra razkril, da je bil sprejet na Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja. Kot je zapisal, ga poseg čaka jutri zjutraj, če bo vse potekalo po načrtih, pa naj bi bolnišnico zapustil že v sredo.

"Danes sprejet, jutri zjutraj bo opravljen poseg in v sredo grem domov! Hitro, kvalitetno in uspešno! Kot mora biti in tudi bo! Verjamem in zaupam!" je zapisal Vilfan.

Za zdaj podrobnosti o razlogih za operacijo ni razkril.