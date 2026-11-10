Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija

Peter Vilfan je ob fotografiji iz kliničnega centra razkril, da je bil sprejet na Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja. Kot je zapisal, ga poseg čaka jutri zjutraj, če bo vse potekalo po načrtih, pa naj bi bolnišnico zapustil že v sredo.
"Danes sprejet, jutri zjutraj bo opravljen poseg in v sredo grem domov! Hitro, kvalitetno in uspešno! Kot mora biti in tudi bo! Verjamem in zaupam!" je zapisal Vilfan.
Za zdaj podrobnosti o razlogih za operacijo ni razkril.
Peter Vilfan, rojen 29. junija 1957 v Mariboru, velja za enega najvidnejših slovenskih košarkarjev. Svojo športno pot je začel v Mariboru, nato pa igral za splitsko Jugoplastiko, ljubljansko Olimpijo in beograjski Partizan. Največji pečat je pustil prav v dresu Olimpije, kjer je igral v dveh obdobjih.
Pomemben mejnik v njegovi karieri je bilo svetovno prvenstvo leta 1978 v Manili na Filipinih, kjer je z jugoslovansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka. Z reprezentanco je osvojil tudi srebrno in dve bronasti medalji na velikih mednarodnih tekmovanjih. Za jugoslovansko reprezentanco je po podatkih Cedevite Olimpije odigral 121 tekem.
Posebno mesto ima tudi v zgodovini slovenske košarke, saj je bil prvi kapetan slovenske moške članske reprezentance po osamosvojitvi Slovenije. Za Slovenijo je prvič nastopil leta 1992.
Po koncu igralske kariere se je uveljavil kot košarkarski trener in televizijski športni komentator. Dolga leta je spremljal največje košarkarske dogodke, med drugim evropska in svetovna prvenstva ter olimpijske igre. Številni gledalci se ga še posebej spominjajo po čustvenem komentiranju nastopov slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2017, ko je Slovenija osvojila zgodovinski naslov evropskega prvaka.
Leta 2013 je bil sprejet v Hram slovenskih športnih junakov, leta 2014 pa je prejel Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek.
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