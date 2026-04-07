Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi

Po spletu je zaokrožil videoposnetek moškega, ki se sprehodi po dolgem dovozu in pokaže območje ob cesti, kjer se njegova parcela stika s sosednjima. Prav tam je opazil nekaj, kar ga je presenetilo – na obeh straneh je ostal majhen pas nepokošene trave.

Nicholson je to potezo označil kot pasivno-agresivno sporočilo. Po njegovem mnenju naj bi sosedje s tem želeli izraziti nezadovoljstvo nad stanjem njegovega zemljišča.

Sosedje so travo pokosili natančno do meje svojih parcel, vendar niso posegli na del, ki pripada Jimmyju Nicholsonu . Rezultat je bil viden kontrast: urejena trata na eni strani in majhen, a očiten del nepokošene trave na drugi.

Pod objavo je 35-letnik postavil vprašanje, ali ga sosedje res ne marajo ali pa gre zgolj za pošteno ravnanje. Njegov zapis je hitro pritegnil pozornost in sprožil burno razpravo med uporabniki.

Veliko komentatorjev je menilo, da so sosedje ravnali pravilno. Po njihovem mnenju bi moral vsak lastnik sam skrbeti za svojo trato.

Nekateri so zapisali, da zanemarjena okolica lahko vpliva na videz celotne ulice, drugi pa so poudarili, da je to jasen znak, da naj prevzame odgovornost za svoj del.

Kot navaja Daily Mirror, so številni uporabniki menili, da gre za neposredno, a tiho opozorilo, naj bolje vzdržuje svojo okolico.

Podpora in drugačni pogledi

Po drugi strani so se našli tudi takšni, ki so kritizirali sosede. Menijo, da bi lahko ravnali bolj prijazno ali celo pomagali, namesto da puščajo očitne meje.

Nekateri uporabniki so delili svoje izkušnje z dobrimi sosedskimi odnosi, kjer si med seboj pomagajo, na primer s košnjo ali drugimi opravili.

Kot piše News.com.au, so posamezniki izpostavili, da je takšna gesta lahko razumljena kot nepotrebno izzivanje. Podobno povzema tudi LadBible, kjer poudarjajo, da so bila mnenja med uporabniki močno razdeljena.