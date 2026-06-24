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THUMB: Bode Miller
Novice

Olimpijski prvak aretiran zaradi drog, a trdi: 'Niso bile moje'

B.R.
24. 06. 2026 13.19
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Eden najuspešnejših smučarjev v zgodovini ZDA se sooča z obtožbama zaradi posedovanja prepovedane substance in pripomočkov za njeno uporabo, vendar vse očitke odločno zanika.

Prometna kontrola se je končala z aretacijo

Po poročanju ameriške tiskovne agencije Associated Press so policisti Bodeja Millerja ustavili med prometno kontrolo 6. junija. Po sodnih dokumentih sta bili proti njemu vloženi dve prekrškovni obtožbi, po aretaciji pa je bil izpuščen proti varščini v višini 5.000 dolarjev.

Miller vztraja, da droga ni bila njegova

Nekdanji olimpijski prvak je kmalu po objavi novice javno predstavil svojo plat zgodbe. Kot poroča Reuters, je Miller na družbenih omrežjih zapisal, da so policisti med pregledom vozila našli manjšo količino konoplje in pripomoček za njeno uporabo, ki naj bi pripadala njegovemu prijatelju.

Ob tem je poudaril, da za prisotnost teh predmetov ni vedel ter da je med postopkom ves čas sodeloval s policijo. Dodal je tudi, da verjame, da bodo obtožbe po pregledu vseh okoliščin umaknjene.

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Po navedbah Associated Pressa je Miller že vložil izjavo o nepriznanju krivde za obe obtožbi. Predobravnavni narok je predviden konec julija, ko bo sodišče obravnavalo nadaljnji potek primera.

Primer ostaja odprt, zato za zdaj ni znano, kako se bo postopek zaključil.

Eden največjih ameriških smučarjev

Primer je pritegnil veliko pozornosti tudi zato, ker gre za enega največjih ameriških športnikov svoje generacije. V bogati karieri je osvojil šest olimpijskih medalj, med njimi tudi zlato na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru.

Poleg olimpijskih uspehov je zabeležil 33 zmag v svetovnem pokalu in velja za enega najuspešnejših ameriških alpskih smučarjev vseh časov. Tekmovalno kariero je zaključil leta 2017.

Bode Miller
Bode Miller FOTO: Damjan Žibert
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